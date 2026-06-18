Los veterinarios coinciden: dejar que los gatos salgan a la calle de forma supervisada mejora su conducta

Muchos dueños de gatos prefieren mantener a sus mascotas dentro de casa por miedo a accidentes, enfermedades o peleas con otros animales . Sin embargo, algunos estudios recientes sugieren que el acceso controlado al exterior puede aportar beneficios para su bienestar físico y mental.

Una investigación publicada en la revista científica Frontiers in Veterinary Science analizó el comportamiento de distintos gatos antes y después de incorporar actividades al aire libre bajo supervisión .

Según los especialistas, los felinos son animales curiosos por naturaleza y suelen beneficiarse de la exploración de nuevos olores, sonidos y estímulos ambientales . Cuando estas necesidades no encuentran una vía adecuada de expresión, algunos gatos pueden mostrar señales de aburrimiento, estrés o conductas problemáticas dentro del hogar.

Dejar que un felino tenga contacto con el exterior de forma controlada reduce el estrés y favorece el equilibrio emocional de la mascota. La experiencia les permite estimular sus sentidos y satisfacer su instinto explorador sin exponerse a los peligros de la calle.

Para los especialistas, los beneficios son los siguientes:

Los gatos que salen solos están expuestos a múltiples peligros , como atropellos, peleas con otros animales, intoxicaciones, enfermedades infecciosas y caídas. Por este motivo, muchos expertos desaconsejan el acceso libre al exterior , especialmente en zonas urbanas.

Incluso algunos profesionales advierten que los gatos que viven permanentemente en interiores suelen alcanzar una esperanza de vida mayor que aquellos que pasan gran parte de su tiempo en la calle.

Los paseos para gatos ganan cada vez más fuerza entre veterinarios y especialistas, ya que es una forma segura de que exploren el mundo exterior mientras están protegidos .

Fuente: TN