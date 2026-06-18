Poner arroz en una servilleta dentro de la alacena: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

La humedad en la cocina es un problema de todos los días, sobre todo en las alacenas cerradas donde el aire casi no circula. Sin embargo, hay un truco casero que no falla y que no todos conocen: poner arroz envuelto en una servilleta de papel dentro de los muebles .

Este método simple aprovecha la capacidad del arroz seco para absorber la humedad del ambiente y ayuda a mantener los espacios más secos y frescos.

El secreto está en que el arroz es higroscópico , es decir, puede absorber pequeñas cantidades de agua del aire. Al envolverlo en una servilleta, se arma una especie de bolsita casera que deja pasar la humedad pero evita que los granos queden sueltos por toda la alacena.

La servilleta también facilita sacar o cambiar el arroz cuando sea necesario, sin ensuciar ni perder tiempo.

Fuente: TN