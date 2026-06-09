Un pueblo de 700 personas busca habitantes y ofrece hasta 80 mil euros: Los requisitos

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Un pequeño pueblo de Italia busca nuevos vecinos y ofrece ayudas de hasta 80 mil euros para quienes quieran instalarse en los Alpes italianos. La localidad se llama Livo, tiene unos 700 habitantes y está ubicada en la región de Trentino-Alto Adigio.

La iniciativa apunta a combatir la despoblación que afectó a la zona durante los últimos años. Livo está en el Valle de Non, rodeado de bosques, cultivos de manzanas y montañas, con un estilo de vida muy distinto al de las grandes ciudades.

El beneficio

El pueblo se encuentra a 740 metros sobre el nivel del mar y forma parte de un grupo de localidades que reciben fondos del Gobierno italiano para atraer población. El objetivo es recuperar inmuebles vacíos o abandonados y revitalizar los centros históricos.

El incentivo está destinado a personas interesadas en comprar viviendas que necesiten ser restauradas. Entre los beneficios se incluyen hasta 80 mil euros para obras de refacción y rehabilitación.

También hay ayudas para la compra de la propiedad y financiamiento de hasta 100 mil euros entre adquisición y reformas. La propuesta permite instalarse en una de las regiones más atractivas del norte de Italia.

Los requisitos

Quienes accedan al programa deberán cumplir con algunas condiciones establecidas por las autoridades. Una de ellas es utilizar la vivienda como residencia principal o alquilarla a precio moderado.

Además, ese uso deberá mantenerse durante al menos 10 años. También será obligatorio completar las obras de rehabilitación previstas en el proyecto presentado.

Con esta medida, Livo busca sumar habitantes y darle nueva vida a casas que quedaron desocupadas. La propuesta combina ayuda económica, paisaje alpino y la posibilidad de empezar una vida en una comunidad pequeña.



