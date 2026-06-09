Apoyan el pedido del juez Leopoldo Bruglia ante la CIDH para que se suspenda el concurso para cubrir vacantes en la Cámara Federal

La ONG “SERÁ JUSTICIA” manifestó este martes su adhesión al pedido del juez Leopoldo Bruglia al Consejo de la Magistratura de la Nación de suspender el concurso para el cubrimiento de vacantes en la Cámara Federal porteña presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un comunicado, la entidad advirtió “con profunda alarma que la reactivación y el trámite de urgencia impreso a este concurso podrían traducirse en una desviación de poder y una persecución individual por motivaciones políticas , camuflada bajo la apariencia del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en referencia a que Bruglia había confirmado el procesamiento del actual viceministro de Justicia, Santiago Viola. en una causa por plantar testigos falsos de la que finalmente fue sobreseído.

Sin embargo, “la tramitación selectiva de este proceso —que busca la definitiva remoción del magistrado sin juicio político, sin irregularidades funcionales y omitiendo deliberadamente concursar las vacantes de decenas de otros jueces en idéntica situación registral— lesiona los principios de igualdad ante la ley, no discriminación e inamovilidad de los jueces”.

“Esta grosera asimetría institucional, que afecta la legalidad y la confianza legítima, atenta de forma directa contra las garantías consagradas en los artículos 1, 8.1, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , vulnerando el pilar esencial de la independencia judicial. La estabilidad de los magistrados no es un privilegio personal, sino la garantía fundamental de los ciudadanos para resguardar la seguridad jurídica y el orden constitucional”, afirmó la ONG.

Por ello, “respaldamos la solicitud de. Bruglia y exhortamos a los Sres. Miembros del Consejo de la Magistratura y a las autoridades del Ministerio de Justicia a detener este procedimiento, adecuando sus conductas a los estándares internacionales y e vitando la consumación de un atropello que socava gravemente las bases del sistema democrático y republicano de nuestro país ”.

El comunicado está firmado por la presidente de “Será Justicia” Inés Arias y los vicepresidentes Mercedes Gozaini, Diego Calvo Suárez, y María Eugenia Talerico.

Por su parte, el juez German Caselli, que integra el tribunal que juzgado la causa de los Cuadernos de las Coimas y también tiene un reclamo ante la CIDH por haber sido trasladado, apoyó el pedido de Bruglia. Lo hizo en un reclamo dirigido al Consejo de la Magistratura de la Nacion. Para Caselli el fallo de la Corte sobre los traslados es aplicaba a futuro y no en forma retroactivo para su caso, el de Bruglia y el de Bertuzzi. En una carta fundamentó su pedido con varios argumentos jurídicos.

Fuente: Clarín