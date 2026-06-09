Seis imputados por la muerte de una nena de 4 años que se ahogó en la pileta de un club

NACIONALES





Seis personas fueron imputadas por la muerte de Maite Biga Pereyra, la nena de 4 años que se ahogó en la pileta del club Vélez Sarsfield de Oliva y falleció días después en el Hospital Pasteur de Villa María.

El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2025, cuando la pequeña asistía a la escuela de verano de la institución deportiva. Después de ser rescatada de la pileta, fue trasladada de urgencia al centro de salud villamariense, donde permaneció internada en terapia intensiva pediátrica hasta su fallecimiento, el sábado 27 de diciembre.

Sus padres, Valentina y Hernán, se presentaron como querellantes en la causa porque sospechan que hubo negligencia. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Oliva.

Los imputados

Después de cinco meses, la familia pudo acceder al expediente el viernes pasado en una cámara de Río Tercero, según informó su abogada Manuela Ferreyra, quien representa a los padres junto a Julio Loza.

“Hay seis imputados, nosotros ya tenemos acceso al expediente después de una lucha con la fiscal en la que ella no nos daba acceso. Fuimos al juez de control y avaló a la fiscal y no nos dio acceso e hicimos una apelación y nos fuimos a la cámara de Río Tercero, que fue la semana pasada, y ahí pudimos tener acceso al expediente”, explicó Ferreyra.

De acuerdo a la letrada, los acusados son el coordinador de la escuela de verano, el presidente del club y los cuatro profesores que estaban a cargo. Todos fueron imputados por homicidio culposo. “Lo que podemos decir es que están esos imputados, que son esos seis, que son los cuatro profesores que estaban a cargo, el coordinador de la escuela de verano y el presidente del club”, detalló.

La abogada agregó que todavía no fueron llamados a indagatoria. “La semana pasada los llamaron para darles a conocer la imputación y para que comparezcan con un abogado, y estamos a la espera de eso”, indicó.

El reclamo de la familia

En marzo, Valentina, la mamá de Maite, había contado a ElDoce.tv su versión de lo ocurrido y pidió que se esclarezca el caso. Según relató, ese 18 de diciembre el padre de la nena la llevó al club como todos los días. “Hernán la llevó a la escuela de verano como cualquier día normal. Maite no tenía ningún malestar, ninguna enfermedad, nada”, había explicado.

Cerca del mediodía, cuando volvió a buscarla, vio salir una ambulancia del club y un papá le advirtió que podía tratarse de su hija. La familia cuestionó que nadie del lugar los hubiera llamado ni esperado para explicarles qué había pasado.

“Maite no se desvaneció, no se descompuso. Era una niña sana. Tenemos todas sus historias médicas”, sostuvo la madre en aquella entrevista. También apuntó contra el cuidado que recibía la pequeña en la pileta. “Maite estaba bajo el cuidado de tres profesores que durante algunos minutos no la cuidaron como correspondía. Era una nena de cuatro años y once meses y si no la mirás se puede ahogar”, afirmó.

La querella sostiene que hubo una serie de irregularidades que deben ser investigadas. La causa busca determinar cómo ocurrió el episodio en la pileta y qué responsabilidades tuvieron las personas que estaban a cargo de la actividad.



