Un libro revela que Raúl Zaffaroni como juez de la dictadura rechazó 100 sobre 106 hábeas corpus que tramitó

El ex ministro de la Corte y militante K, Raúl Zaffaroni, durante la dictadura rechazó 100 hábeas corpus sobre un total de 106 que tramitó personalmente como juez entre 1976 y 1984, según un nuevo libro sobre su trayectoria judicial.

Además, durante el Proceso publicó un libro de doctrina jurídica militar llamado Derecho Penal Militar, que justificaba “la excepcional necesidad de dar muerte al delincuente” , como se consideraba a los llamados “subversivos” de entonces.

El único hábeas corpus en el que investigó algo, porque la Corte se lo ordenó, fue el de Alicia Lisso, según el libro "Zaffaroni en tres actos", del reconocido abogado Mario Augusto Fernández Moreno.

El caso del joven Pablo Enrique Fernández Meijide ni siquiera puede contarse como un hábeas corpus rechazado, porque el reclamo de su madre, Graciela Fernández Meijide, jamás llegó a materializarse en un expediente concreto, pues fue rechazado verbalmente por Zaffaroni, según contó ella públicamente.

Otro de los hallazgos del libro es que su actuación durante la dictadura fue investigada por la Justicia, pero la causa N.º CFP 2028/2018, caratulada “Zaffaroni, Eugenio Raúl s/incumplimiento de deberes de funcionario público...”, fue finalmente archivada sin investigar por el polémico ex juez Luis Rodríguez. En cambio, otros jueces de la dictadura fueron condenados.

La investigación académica cuenta cómo Zaffaroni pasó de apoyar a la dictadura al abordaje del giro garantista producido posteriormente —como antesala de la teoría “lawfarista”— y, finalmente, a centrarse en su decidido alistamiento al movimiento kirchnerista.

El ex presidente Néstor Kirchner lo designó integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 2003 y 2014 y, desde allí, empezó a hacer una abierta defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción, “mediante el soporte jurídico, dogmático, académico y mediático del ‘lawfare’”, la teoría según la cual la ex vicepresidenta no fue condenada sobre la base de pruebas sino por una supuesta conspiración entre la embajada de Estados Unidos, periodistas y jueces.

El trabajo analiza en paralelo el perfil “politizado” e interesado de Zaffaroni; detalla con minuciosa precisión todas las causas de lesa humanidad tramitadas en la Argentina en las que se imputó a jueces y fiscales que actuaron durante la dictadura —salvo a Zaffaroni—, los criterios allí fijados y sus resultados adversos para los imputados.

Luego examina —uno por uno y foja por foja— el trámite de todos los hábeas corpus que pasaron por el juzgado que encabezaba Zaffaroni durante el gobierno de facto y lo confronta con el desenlace fatal de las víctimas de la represión ilegal. También analiza en detalle las dos denuncias que se le hicieron al ex juez de la Corte por su actuación durante la dictadura y su “desconcertante archivo, prácticamente sin investigar o haciéndolo en forma generalizada y errática”.

El libro define a Zaffaroni como “ un mito típico de este tipo de movimientos políticos” y sostiene que su aparente cambio de posturas se explica “solamente por el pragmatismo derivado del interés mutuo —de Zaffaroni y del kirchnerismo— para procurarse impunidad”.

Además, el nuevo libro relata cómo actuó el ex juez de la Corte frente a las causas de la Ruta del Dinero K, Vialidad y Cuadernos de las Coimas, y cómo salió en defensa de la ex procuradora general de la Nación y dirigente de Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, y del juez K Alejo Ramos Padilla por avalar el Operativo Puf contra la causa Cuadernos.

Fernández Moreno es abogado, egresado de la Universidad del Salvador (Argentina), magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla (España), diplomado internacional en Derechos Humanos y en Corte Penal Internacional, ambos títulos de la International University for Global Studies de la UNESCO (Venezuela), y posee un posgrado en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional del Sur (Argentina).

El libro se descarga gratis en: https://atelieropenaccess.com/products/zaffaroni-en-tres-actos-de-jurista-prodigio-a-mito-fascista-la-distorsion-del-derecho-y-la-debacle-juridica-como-expresion-de-la-conveniencia-politica.

Fuente: Clarín