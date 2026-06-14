“¿Y si esta semana te toca a vos?”, el irónico posteo de Victoria Villarruel sobre las criptomonedas de Manuel Adorni

Victoria Villarruel redobló este domingo por la madrugada los cuestionamientos a Manuel Adorni. Con una imagen de Silvio Soldán -histórico presentador del Telekino - sosteniendo un pen drive y la frase promocional del juego "¿Y si esta semana te toca a vos?" , la vice volvió a cargar contra el jefe de Gabinete , quien días atrás presentó sus nuevas declaraciones juradas para los períodos 2024 y 2025 en las que afirmó que había hecho parte de su fortuna a través de inversiones en criptomonedas.

La publicación se suma a otra larga serie de cuestionamientos de presidenta de la Cámara alta al ministro coordinador. El miércoles, mientras Adorni estaba dando sus explicaciones en LN+ -y a minutos de la presentación de su declaración jurada-, Villarruel ya había lanzado una ironía en la respuesta a un usuario de X que le pedía un saludo de cumpleaños. "Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!! ", había escrito en esa ocasión.

Poco después, y tras saberse que Manuel Adorni planeaba presentarse a dar su informe de gestión en el Senado durante el mes de julio, Villarruel le envió carta pidiéndole que cumpla en junio con esa obligación .

Fuente: Clarín