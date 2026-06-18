Un jugador de Canadá sufrió una importante lesión durante el partido frente a Qatar

El volante de la selección de Canadá Ismaël Kenneth Jordan Koné sufrió una lesión en su pierna izquierda por parte del mediocampista de Qatar, Assim Madibo, en el partido por la segunda fecha del grupo B. Las imágenes de la jugada se viralizaron rápidamente en redes sociales .

DURA LESIÓN DE KONÉ El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr

La jugada que devino en la lesión de Koné comenzó en el campo de juego canadiense. En un avance hacia el área qatarí, donde el seleccionado local trianguló varios pases, el traslado de la pelota se fue volcando hacia el sector izquierdo de la cancha. Allí controló la pelota el volante de Canadá, quien no logró descargar el pase cuando, de espaldas, recibió el duro golpe de parte de Madibo.

Tras la jugada, Madibo recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Cristián Marcelo Garay Reyes . El mediocampista qatarí se tomó la cabeza al advertir la gravedad de la lesión de su rival. Mientras los bancos protagonizaban un fuerte cruce y reclamaron la expulsión, el VAR, encabezado por Juan Ignacio Lara Luco , revisó la acción y determinó tarjeta roja.

El partido entre Canadá y Qatar se desarrolla en el estadio BC Place de Vancouver, donde el seleccionado local se impone por 6 a 0. Los goles fueron anotados por Cyle Larin, Nathan Saliban, Mohammed Manai en contra y un triplete de Jonathan David . Con este resultado, Canadá y Suiza definirán las posiciones finales en el partido entre ambos en la tercera jornada de la competición.

CONSTERNACIÓN EN AMBAS SELECCIONES Los jugadores de Canadá y Catar quedaron visiblemente impactados tras la lesión de Koné. Assim Madibo fue expulsado tras la acción, quien lamentó la situación. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8DzsVkR3a3

Ante la lesión de Koné, el encuentro estuvo demorado por algunos minutos, mientras la mayoría de los jugadores rodeó al mediocampista lesionado. Rápidamente ingresaron los médicos para asistir al jugador del seleccionado local. La transmisión evidenció la sorpresa y el estupor en el rostro de los deportistas .

Además de Madibo, en la selección de Qatar fue expulsado el lateral izquierdo Homam El-Amin a los 33 minutos del primer tiempo. Actualmente, Koné juega como mediocampista en el Sassuolo de la Serie A de Italia.

Luego del entretiempo, los dos entrenadores movieron el banco. En Qatar ingresaron Ahmed Fathi y Mohammed Al Mannai por Edmílson Junior y Jassem Gaber , mientras que en Canadá Moïse Bombito reemplazó a Derek Cornelius . Con el 6-0 y dos jugadores de más, el conjunto local bajó la intensidad en el ataque.

A diez minutos del final, Nathan Saliba sacó un remate desde afuera del área que le quedó antes de llegar al área a Jonathan David, que solo aseguró el gol. El delantero completó su hat-trick, fue la gran figura de la noche y estableció el 6-0 para un Canadá que firma una actuación histórica frente a Qatar .

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Fuente: La Nación