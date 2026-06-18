Alucinaciones y mucosidad rosada: lo que le pasa al cuerpo cuando llega a la “zona de la muerte” del Everest

Tras una agotadora ascensión de 13 horas por el tramo final de la montaña, Purnima Shrestha estaba eufórica al llegar a la cima del Everest . En el punto más alto de la Tierra, la escaladora se maravilló ante los picos nevados que se extendían a sus pies.

Pero cuando Purnima buscó su última bombona de oxígeno —la fuente de oxígeno indispensable para los escaladores— su logro se convirtió rápidamente en una pesadilla. La bombona había fallado y se había quedado sin oxígeno . En cuestión de segundos, el alivio y la admiración se transformaron en pánico.

“En ese momento me di cuenta: no es seguro permanecer aquí ni un segundo más”, declaró a la BBC .

Purnima se encontró en la zona de la muerte , una parte de la montaña a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar . A esta altitud, el cuerpo humano tiene una capacidad de funcionamiento muy limitada y necesita oxígeno suplementario .

“Por eso se llama la zona de la muerte”, afirmó el Dr. Nima Namgyal Sherpa. Si no se administra oxígeno suplementario, en unos 30 minutos las personas comienzan a presentar síntomas graves de mal de altura, que pueden ser mortales.

Más de 300 personas fallecieron intentando escalar el Everest desde que se iniciaron los registros en la década de 1920 . Durante la última temporada de escalada, que concluyó en mayo, al menos cinco personas más perdieron la vida.

A principios de este mes, un guía nepalí desapareció a unos 7 . 500 metros de altitud , pero fue encontrado con vida seis días después. Se trata de Dawa Sherpa, que afirma que sobrevivió masticando hielo y comiendo algunos chocolates que encontró en su bolsillo.

“No pensé que estaría vivo”, declaró a la BBC. “Pensé que moriría así”.

Entonces, ¿qué le sucede al cuerpo en la zona de la muerte y qué la hace tan peligrosa?

A pesar de haber coronado el Everest cinco veces, Purnima se encontraba ahora en una situación mortal. “ Ese día solo anhelaba vivir” , recordó.

La presión atmosférica disminuye con la altitud, reduciendo la cantidad de oxígeno que los pulmones pueden inhalar a medida que se asciende.

Por debajo de los 8.000 metros, el cuerpo generalmente se aclimata a la disminución de los niveles de oxígeno mediante diversas adaptaciones , como una frecuencia cardíaca más rápida, una respiración profunda y la supresión del sistema digestivo.

En la zona de la muerte, los escaladores pueden respirar aproximadamente un tercio del oxígeno disponible al nivel del mar. Según los expertos, un escalador sano podría sobrevivir entre 16 y 20 horas con oxígeno suplementario antes de que su cuerpo colapse.

En la zona de la muerte del Everest, las temperaturas pueden descender hasta los -40°C y los vientos extremos empeoran aún más las condiciones.

Una de las afecciones más comunes provocadas por el frío es la congelación.

“Cuando la temperatura corporal central desciende, se activa el mecanismo de defensa del cuerpo y la sangre se redirige de las manos y las piernas a los órganos internos . Debido a la falta de oxígeno, las células del cuerpo comienzan a morir”, explicó el Dr. Nima, especialista en medicina de urgencias de montaña.

También imparte cursos de primeros auxilios a los sherpas, los escaladores locales altamente cualificados que actúan como guías para los turistas y a menudo transportan su equipo montaña arriba.

La congelación empeora a medida que baja la temperatura y cuanto más tiempo se está expuesto al frío.

En casos graves, podría ser necesario amputar la parte del cuerpo afectada.

Los escaladores principiantes suelen aclimatarse para sobrevivir en la zona de la muerte ascendiendo la montaña por etapas, lo que permite que el cuerpo se adapte gradualmente a cada altitud .

Sin embargo, el Dr. Nima afirma que incluso los escaladores más experimentados pueden sufrir graves problemas de salud durante el último tramo hasta la cima.

El edema cerebral de altura (ECA) es una forma rara pero grave de mal de altura que provoca inflamación cerebral. El aumento de la presión sobre el cráneo puede desencadenar diversos síntomas, como confusión, dificultad para hablar, falta de coordinación y alucinaciones.

“A menudo oímos en las montañas que algún escalador extranjero o sherpa pierde la cordura repentinamente a gran altitud ”, comentó el Dr. Nima.

Y añadió que “en estas situaciones, los escaladores pueden agitarse mucho y volverse irracionales, a veces soltándose de las cuerdas fijas y, en muchos casos, cayendo al vacío y muriendo”.

Los dolores de cabeza son una de las dolencias más comunes entre quienes escalan el Everest, a menudo provocados por la deshidratación y la falta de oxígeno en los vasos sanguíneos del cerebro.

La altitud también puede causar acumulación de líquido en los pulmones, conocida como edema pulmonar de gran altitud (EPGA), que puede ser mortal si no se trata.

Los síntomas pueden incluir expectoración de mucosidad rosada y espumosa, taquicardia y coloración azulada de la piel , los labios o las uñas.

Suele ocurrir cuando el cuerpo no ha tenido tiempo suficiente para aclimatarse a la altitud. Las personas que presenten síntomas de EPGA deben descender a una altitud menor lo antes posible y recibir oxígeno suplementario. La altitud representa un problema incluso para las personas criadas en la zona.

El Dr. Nima, nacido y criado en una familia sherpa en la cercana aldea de Khumjung, situada a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, ascendió al Everest en 2013 para comprender de primera mano los efectos en el cuerpo.

“Si bien tenemos la ventaja genética de haber nacido y crecido a gran altitud, esto solo facilita la adaptación. En general, el esfuerzo físico es duro para todos”, afirmó.

Mientras Purnima reflexionaba sobre su destino en la cima del Everest, pudo observar abajo una multitud de personas congregándose en la pared rocosa casi vertical, conocida como el Escalón de Hillary.

Este tramo de 12 metros es el último obstáculo para la cumbre y solo se puede ascender de uno en uno. Recuerda haber escuchado la súplica desesperada de otro sherpa: “Tengo tres hijos. No voy a lograrlo”.

La larga espera pone en riesgo a escaladores y sherpas, quienes podrían agotar su oxígeno antes de completar la ascensión.

Más de 1.000 personas coronaron el Everest esta temporada, convirtiéndola en la más concurrida de la historia, según la junta de turismo de Nepal.

Estas cifras récord generaron un debate sobre la capacidad de carga de la emblemática cumbre del mundo y preocupaciones sobre la seguridad de quienes se encuentran en la montaña.

Además de los problemas físicos que pueden surgir en la zona de la muerte, las opciones de intervención médica son limitadas. En 2005, un piloto francés se convirtió en el primero en aterrizar un helicóptero en la cima. Sin embargo, la mayoría de las misiones de rescate en helicóptero no superan los 6.500 metros.

Los socorristas cuentan con recursos limitados para estabilizar a un paciente a gran altitud y suelen utilizar oxígeno como tratamiento de primera línea.

“Utilizamos pocos medicamentos para casos como el edema cerebral de gran altitud (HACE en sus siglas en inglés) o analgésicos antiinflamatorios para la congelación; de lo contrario, las probabilidades de que la medicina funcione en ese entorno extremo son muy escasas”, añadió el Dr. Nima.

La salvación de Purnima llegó de la mano de un sherpa local que compartió su menguante suministro de oxígeno durante el descenso, antes de recibir apoyo de sus compañeros más abajo en la montaña.

A pesar de su peligrosidad, el atractivo magnético del Everest sigue incitando a la gente a aceptar el desafío.

“A menudo comparo los buenos momentos de mi vida con la lucha por cada respiración y cada paso en la zona de la muerte”, dijo Purnima.

Y añadió: “No importa cuántas veces vaya allí, una vez que estoy en lo más profundo de la zona de la muerte, siempre me pregunto por qué decidí volver”.

Fuente: La Nación