(VIDEO) Policía mató de 7 disparos a un hombre durante un incidente y se puso a rezar dentro de la patrulla

INTERNACIONALES

Una patrulla de la Policía Militar de San Pablo, en Brasil, llegó ante un llamado por una pelea entre conductores en donde uno de ellos portaba un cuchillo. Lo que nadie se esperaba es que un uniformado bajaría a los tiros y provocaría 7 heridas que le causaron la muerte a quien portaba el elemento cortopunzante.

Nuevas imágenes registradas por cámaras corporales de la Policía Militar de Brasil reavivaron la polémica por la muerte de un hombre de 45 años ocurrida el pasado 29 de abril en el barrio Jardim Pirituba, en la zona norte de San Pablo. Los videos, difundidos en las últimas horas por medios brasileños, muestran detalles de la intervención policial y contradicen la versión que los efectivos habían brindado inicialmente ante la Justicia.





La víctima era un trabajador dedicado a tareas de electricidad, plomería y mantenimiento general. Según indicaron sus familiares, se encontraba bajo tratamiento médico por esquizofrenia y utilizaba medicación controlada.





De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre conducía su automóvil por la Avenida Raimundo Pereira de Magalhães cuando se produjo una discusión de tránsito. En medio del altercado descendió del vehículo con un cuchillo en la mano y corrió en dirección a un motociclista que aguardaba en un semáforo.





El motociclista se alejó del lugar y buscó ayuda en una estación de servicio cercana, donde se encontraban dos policías militares junto a su patrullero. A partir de ese momento comenzó una secuencia que quedó completamente registrada por las cámaras corporales de los agentes.





Las grabaciones muestran que mientras el móvil policial se aproximaba al hombre, uno de los efectivos descendió del vehículo y expresó: “Lo voy a matar, voy a dispararle”. Instantes después efectuó seis disparos. Su compañero realizó un séptimo tiro.





Las imágenes de cámaras de seguridad incorporadas a la investigación muestran que el hombre recibió los impactos cuando aparentemente estaba dejando el cuchillo en el suelo. La familia sostiene que esa acción evidencia que intentaba entregarse y que ya no representaba una amenaza inmediata al momento de ser baleado.





Tras los disparos, el hombre cayó gravemente herido y otras unidades policiales llegaron al lugar para colaborar en las tareas de asistencia. Mientras los equipos intentaban reanimarlo mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar, el mismo policía que había efectuado la mayor cantidad de disparos comenzó a pedir que sobreviviera.





En otro tramo de la grabación, el agente se aparta algunos metros, se dirige hacia el patrullero y reza un Padre Nuestro durante varios segundos. Posteriormente también respondió un mensaje de audio enviado por su esposa a través de WhatsApp.





“Acabo de dispararle a un hombre. Se está muriendo, esa es la verdad. Está agonizando y voy a intentar salvarle la vida”, se lo escucha decir en uno de los registros incorporados a la causa.





Según el informe policial, la víctima recibió cuatro impactos de bala en distintas zonas del cuerpo y falleció en el lugar antes de poder ser trasladada a un centro asistencial.





La difusión de las imágenes generó fuerte repercusión porque contradice el relato que los policías habían presentado en la comisaría. En su declaración sostuvieron que el hombre había avanzado con el cuchillo tanto contra el motociclista como contra los propios efectivos, motivo por el cual afirmaron haber actuado en legítima defensa.





A raíz de las inconsistencias detectadas entre los videos y las declaraciones, ambos policías fueron apartados de sus funciones operativas mientras avanza una investigación interna. El caso es analizado por un sumario de la Policía Militar bajo supervisión de Asuntos Internos y también por el Departamento Estadual de Homicidios y Protección a la Persona.





Desde la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo señalaron que todas las imágenes captadas por las cámaras corporales están siendo examinadas y remarcaron que la fuerza no tolera excesos ni conductas irregulares por parte de sus integrantes.





La investigación busca determinar si existió un uso excesivo de la fuerza y establecer las responsabilidades penales de los efectivos involucrados en un caso que volvió a colocar en el centro del debate el accionar policial y el uso de armas de fuego durante intervenciones en la vía pública.