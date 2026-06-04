Un jueves tormentoso: hay alerta amarilla por lluvias para cinco provincias y qué pasará con el clima en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este jueves que afectará a sectores de La Pampa, San Luis, Córdoba, La Rioja y Catamarca , así como al sudeste de la provincia de Buenos Aires . En esas zonas se espera la caída de agua de forma persistente.

Según el informe del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros . Sin embargo, las cantidades podrían variar y ser más abundantes en algunos puntos geográficos en específico.

En tanto, además de la lluvia, se puede registrar actividad eléctrica en determinadas zonas. El aviso vigente implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

La advertencia indica también que, en los lugares abarcados, las precipitaciones podrían extenderse por varias horas .

En cuanto al territorio bonaerense, la señal de alerta alcanza al norte de Bahía Blanca , el oeste de Carmen de Patagones y de Villarino , a Puan y a las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Más allá de las provincias alertadas, la jornada estará marcada por condiciones de inestabilidad en gran parte del centro y norte del país.

Frente al alerta, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para minimizar los eventuales riesgos , entre las que se cuentan “evitar salir de los hogares mientras duren los fenómenos más intensos, no sacar la basura para impedir obstrucciones en desagües, limpiar canaletas, sumideros y desagües para facilitar el escurrimiento del agua, alejarse de zonas que puedan inundarse y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio”.

Frente a esto, desde el organismo sugieren "consultar periódicamente las actualizaciones del pronóstico y los sistemas de alerta temprana".

La Ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano estarán este jueves a contramano de las alertas emitidas . Tendrá condiciones climáticas similares a las que se produjeron durante estos días previos, con altos porcentajes de humedad y casi nulas probabilidades de precipitaciones.

Tanto en territorio porteño como en los partidos del Gran Buenos Aires se espera una jornada gris, con nubosidad variable y temperaturas que estarán en torno a los 13° y los 17°. El viento, durante toda la jornada predominará del sector Este.

El panorama similar se repetirá este viernes, con una amplitud térmica que irá de los 13° a los 19°.

Fuente: Clarín