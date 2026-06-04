Violencia en Tandil: un estudiante atacó a un profesor en el aula y le provocó graves fracturas

Un estudiante de 17 años agredió a un profesor de música en el Colegio San José de Tandil y le provocó fracturas múltiples en el rostro tras golpearlo en plena aula. El docente, de 37 años, fue operado y permanecía internado debido a la gravedad de las lesiones.

La secuencia ocurrió este lunes cerca de las 11 en el establecimiento educativo ubicado en la calle Chacabuco, entre Belgrano y Maipú, de aquella ciudad bonaerense. El momento previo a la agresión quedó grabado en un video que se difundió rápidamente en las redes sociales.

Allí se ve a un joven arrojando por el aire una silla dentro del salón donde también se encontraban otros estudiantes de sexto año. Según se supo, en su intento por calmar a los estudiantes y volver a ubicar las mesas en su lugar, Gastón Maximiliano Valdez, el profesor de 37 años , tiró al piso un celular.

La víctima fue un docente de 37 años, que tuvo que ser operado. El hecho provocó una movilización en la ciudad bonaerense.

Eso motivó la furia del dueño del teléfono, quien lo atacó sin mediar palabra y, con un golpe de puño en el rostro , le fracturó la mandíbula, el pómulo y el cráneo parietal izquierdo.

Valdez fue trasladado al Sanatorio Tandil, donde fue operado y quedó internado , por lo que aún no pudo declarar en el marco de una causa iniciada a raíz de la denuncia de su padre, Alberto Fabián Valdez, que quedó a cargo de la UFI N°12 de Tandil, bajo responsabilidad del fiscal Damián Borean.

Luego del incidente, el colegio emitió un comunicado donde expresó su “rechazo a estos hechos de violencia escolar” y dijo que estaba “trabajando en todos los protocolos de cuidado y prevención de toda la Comunidad Educativa”.

Al mismo tiempo, las autoridades de la institución indicaron que el hecho “marca un punto de inflexión para todos”. “Juntos debemos posibilitar espacios de escucha, cuidado y reflexión para fortalecer acuerdos de convivencia”, añadió.

“La contención y el discernimiento conjunto deben ser la base para esta construcción colectiva junto a todos los organismos correspondientes”, completó.

Este martes, la ciudad fue escenario de una manifestación para rechazar el episodio, bajo la consigna “Basta de Violencia”. Convocados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), se realizó una marcha hacia la Jefatura distrital para entregar un petitorio, informaron medios locales. Para este miércoles está previsto un paro docente.

Fuente: Clarín