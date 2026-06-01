Un intendente organizó la proyección de la Casa Rosada en la fachada del edificio donde vive Cristina Kirchner

El 17 de junio se cumplirá un año desde que Cristina Kirchner pasa sus días en prisión domiciliaria tras ser condenada en la Causa Vialidad . En medio del permanente reclamo de sus seguidores por la libertad, la expresidenta salió al balcón de San José 1111 en medio de la proyección de un video que mostraba la fachada del lugar como si fuera la Casa Rosada .

La idea fue del intendente de Hurlingham, el camporista Damián Selci , quien junto con decenas de militantes se paró en frente del domicilio del barrio porteño de Constitución y desplegó su producción audiovisual, una iniciativa que él mismo definió como “una inmensa demostración de amor y lealtad” .

“De Hurlingham a San José. De San José a la Casa Rosada”, escribió en sus redes sociales junto con las imágenes de la convocatoria. “Con miles de vecinos, fuimos hoy desde Hurlingham hasta San José 1111 para acompañar a Cristina . Hurlingham siempre con Cristina”, describió el jefe comunal de ese distrito de la Zona Oeste del conurbano.

El cuadro se completó cuando la exvicepresidenta se asomó a saludar y, con la imagen proyectada en las paredes, creaba la ilusión de que salía desde la Casa de Gobierno . Mientras, el cántico de “Vamos a volver” se mezclaba con globos azules y carteles que reclamaban su liberación y afirmaban su inocencia. “Con Cristina hasta la luna” , enfatizó Selci en otra publicación.

La manifestación ocurrió a cinco días de la última aparición pública de la exmandataria, quien el 25 de mayo se había asomado a saludar a los manifestantes que se acercaron a celebrar con ella el Día de la Patria y también para recordar el aniversario de la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno en el año 2003.

“25 de Mayo en San José 1111: liberar a Cristina para liberar la Patria. Militando en este día y en cada día por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación . Para que el próximo 25 de mayo sea con Cristina Libre, sumate a militar”, señalaron ese día junto con varias imágenes de la convocatoria.

El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad y ratificó así la pena de 6 años de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos públicos.

Casi una semana después, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2)- integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- dispuso que cumpliera prisión domiciliaria ; la ex mandataria fijó como domicilio su departamento de la calle San José. Desde entonces, el lugar se convirtió en un punto de encuentro de militantes que, con mayor y menor intensidad en estos 12 meses, se concentraron allí para pedir por su liberación . Consideran que está "injustamente detenida".

DE HURLINGHAM A SAN JOSÉ. DE SAN JOSÉ A LA ROSADA ♥️✌🏽 Con miles de vecinos, fuimos hoy desde Hurlingham hasta San José 1111 para acompañar a Cristina. pic.twitter.com/492hl3Y2tN

Como contó Clarín , desde la semana próxima y durante todo el mes los dirigentes más cercanos harán actos frente a domicilio y está prevista una movilización desde Parque Lezama el 20 de junio , Día de la Bandera.

Fuente: Clarín