Parte del peronismo respalda la quita de la obligatoriedad para las primarias

En medio del panorama revuelto en el peronismo por la falta de un liderazgo indiscutido y los movimientos de los distintos sectores para sumar peso de cara a las pulseadas en el momento de las definiciones, la reforma electoral propuesta por el oficialismo constituye un factor que pone en pausa las diferencias : las coincidencias en la necesidad de sostener las primarias para no agregar otro posible motivo de divisiones funciona como aglutinante, más allá de que los gobernadores y senadores se moverán de acuerdo a sus intereses.

El rechazo del peronismo tanto a la eliminación como a una nueva suspensión de las PASO en la Cámara alta -por donde ingresó el proyecto del Ejecutivo-, así también como de los aliados del PRO y del radicalismo , complicó al Gobierno en su propósito de avanzar con la discusión al punto que una parte de los encargados de negociar contemplan la posibilidad de ir por la quita de la obligatoriedad de las primarias , una variante más factible para reunir la mayoría especial requerida para las modificaciones electorales.

Si el objetivo de máxima de la Casa Rosada es suprimir las PASO, el del peronismo es que no avance ningún punto del proyecto -tampoco los cambios en el financiamiento o Ficha Limpia- y dejar todo como está. ¿La alternativa de mantener las primarias sólo para los frentes con competencia y hacerlas optativas para los electores podría destrabar el tratamiento? Como contó Clarín , parte de Unión por la Patria no descarta esa salida.

"Tenemos que ayudar a construir un escenario para la selección de los candidatos, con la mayor transparencia y participación posible. ¿Por qué no modificamos el mecanismo y los que van con lista única que no compitan? ", lanzó la pregunta retórica Jorge Capitanich en el streaming Love ST. " Los que van sin lista única que sean partidos más fortalecidos, con discusiones regionales, con la exhibición de un programa" , completó el actual senador y ex gobernador de Chaco.

Sergio Uñac, también senador y ex mandatario -de San Juan-, había propuesto definir al candidato del espacio en una interna por regiones -noroeste, noreste, centro y sur- en cuatro etapas, aunque en su caso planteaba que la organizara el propio partido, para adelantarse y no depender de la suerte del proyecto del Gobierno.

Otros referentes del peronismo mostraron reparos a quitarle la obligatoriedad a las primarias , porque se profundizaría la baja participación y por el riesgo de que los seguidores de un frente que no compita incida en la disputa de otro, un temor que se había instalado desde que se implementaron las PASO y nunca se cumplió, aunque con el cambio de regla podría tener más posibilidades de concretarse.

"Los oficialismos en general se ordenan. Si no son obligatorias no irían a las PASO y te pueden influir en el resultado de la interna porque mandan a jugar ahí para beneficiar a su mejor oponente" , argumentó un senador este domingo ante la consulta de este diario. Antes un diputado con largo recorrido en el peronismo incluso había dado un ejemplo: “Pongamos que nosotros vamos con Kicillof, Uñac y (Alberto) Samid. Si Milei no tiene la obligación de ir a las primarias porque no compite, ¿qué pasa si los libertarios votan todos a Samid? ”.

La PAS o la PASO con la O de optativa también genera cuestionamientos desde el punto de vista del posible impacto que provocaría en los electores. “Tenés el problema de que vota menos gente y termina pesando más el aparato que en una interna cerrada. Al final genera una tendencia a que no haya competencia ”, advirtió un legislador del Frente Renovador.

Aun con esas objeciones la variante no es descartada por Capitanich y otros referentes del peronismo, porque en definitiva el espacio conservaría la herramienta para definir la candidatura presidencial que, entienden, contribuirá en el intento de ordenar y mantener unificada a la mayor cantidad posible de pedazos que de otro modo tendrían más razones para fragmentarse.

Gobernadores cercanos al oficialismo como el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo empezarán a discutir sus posturas en conversaciones con senadores esta semana. "Hay intereses contrapuestos y tiempos diferentes para las definiciones provinciales. Cada uno va a priorizar lo que le conviene por encima de cualquier indicación nacional, que además en el peronismo en este momento no existe ", analizó uno de los legisladores alineados a esos mandatarios.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín