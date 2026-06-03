“Un clásico de los kukas”: el secretario de Cultura se metió en la polémica por los silbidos contra Cohn y Duprat en los Premios Sur

La ceremonia de entrega de los Premios Sur que otorga la Academia de Cine de la Argentina reavivó la grieta entre los artistas kirchneristas y aquellos que se oponen , como los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat . Los cineastas a cargo de Homo Argentum y la serie El encargado fueron el centro de la polémica al recibir silbatinas desde el público al subir al escenario. La polémica de la noche fue retomada este miércoles por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli: calificó el gesto de "clásico de los kukas".

Cohn y Duprat fueron la voz cantante del homenaje al fallecido Luis Brandoni. Cohn fue el primero en hablar y recordar que, pese a que ellos no estaban de acuerdo con ciertas posturas de la Academia y que se lo habían manifestado “a esta comisión directiva y a otras”, lo que despertó murmullos, si estaban ahí era para recordar “a un amigo”.

Cohn pintó a Brandoni como un tipo “valiente y con valores”, algo que reiteró Duprat, pero cuando el director de Mi obra maestra dijo que Brandoni había sido “perseguido por el gobierno peronista”, aún antes de la dictadura militar, se escucharon silbidos y abucheos , que se acrecentaron cuando recordó lo que Brandoni le había dicho: que del 2003 al 2015 (durante los gobiernos del kirchnerismo, aunque no los nombró) no había tenido prácticamente lugar en las 2.500 películas que se habían producido.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, se hizo eco de la polémica. "Un clásico de los kukas", comentó al referirse a los abucheos que recibieron los directores.

El funcionario del riñón de Karina Milei afirmó que quienes silbaron "se hacen los demócratas y quieren silenciar a todos los que piensan distinto con silbidos, abucheos y agresiones".

Un clásico de los kukas. Se hacen los demócratas y quieren silenciar a todos los que piensan distinto con silbidos, abucheos y agresiones. Duprat y Cohn estaban recordando al gran Luis Brandoni, un ejemplo de nuestra cultura que ya tuvo que tolerarlos en su época. Lamentables.… https://t.co/TNGv9DvR7i

"Duprat y Cohn estaban recordando al gran Luis Brandoni, un ejemplo de nuestra cultura que ya tuvo que tolerarlos en su época. Lamentables", añadió quien fuera productor de teatro antes de desembarcar en el gobierno nacional.

Desde Bélgica , donde oficia de embajador, Fernando Iglesias también comentó el incidente de los abucheos. "A la canalla beneficiaria de subsidios solo les faltaba silbar al Beto Brandoni" , sostuvo, pese a que durante la transmisión de la ceremonia algunos artistas que siguieron a la presentación de los directores aclararon que el gesto no estaba dirigido al actor.

La aclaración respecto a quién estaban dirigido los abucheos llegó de la mano de Matías Mosteirin, productor de El Eternauta quien al terminar su agradecimiento tras ganar como Mejor Serie fijó posición diciendo que los silbidos “no habían sido contra Brandoni”, de quien dijo que era un hombre de valores.

Fuente: Clarín