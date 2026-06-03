El gobierno de Kicillof afirma que pagó toda la deuda de IOMA con el Hospital Garrahan y acusa a Nación de reclamar casi 8.000 millones de pesos sin respaldo

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social del estado bonaerense, terminó de pagar la deuda que tenía con el hospital pediátrico Juan Pedro Garrahan , al abonar un saldo total de más de 1.230 millones de pesos.

Es un número sensiblemente menor a los 9.000 millones de pesos que reclamaba Nación y que, según afirman desde La Plata, no estaban correctamente documentados.

"Luego de un arduo trabajo interno, e l IOMA abonó todo el saldo pendiente de más de $1.230 millones de pesos . Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan", escribió el ministro en su cuenta de X.

Allí culpó al gobierno nacional por derogar el sistema Gestión del Sistema de Débito Automático para la facturación de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), que en palabras de Kreplak, permitía pagar de manera correcta con precios y convenios autorizados.

Luego de un arduo trabajo interno, el IOMA abonó todo el saldo pendiente de más de $1.230 millones de pesos. Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan. Este gobierno nacional al derogar el HPGD, la herramienta que… pic.twitter.com/ZgUF9EWEzJ

"Por eso se tuvo que auditar y ahí se detectó facturación sin respaldo documental , prestaciones ya abonadas, valores fijados unilateralmente y reclamos que en algunos casos se remontaban a 2010 y que representaban el 85% de lo reclamado", sostuvo el ministro.

"Ahora queremos avanzar en una continuidad de las prestaciones, con convenios firmados, autorizaciones previas y trabajo conjunto que establezca criterios claros y transparentes", cerró el ministro.

La disputa es en relación a la deuda de 9.151.216.131 pesos que Nación reclamaba a Provincia por prestaciones del Garraham a IOMA. La Casa Rosada había salido a denunciar ese número a través de una campaña de comunicación que incluyó posteos en X de la Oficina de Respuesta Oficial y carteles en las pantallas de las salas de espera del hospital.

PAGUEN LO QUE DEBEN YA Efectivamente, esa es la deuda real que tienen con los chicos con cáncer, Ministro: $9.151.216.131 que la Provincia de Buenos Aires (a través de IOMA) le debe al Hospital Garrahan por prestaciones a niños bonaerenses. No es una “mentira”. Es la cifra que… https://t.co/9snRg9iTnu

También se había realizado una movilización de senadores y diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) a la sede central de IOMA, en La Plata, para pedir un acceso a la información pública de la entidad sobre el estado financiero.

"Ese monto representa recursos que podrían destinarse directamente a la atención de niños con cáncer (el Garrahan atiende más del 40-50% de los casos pediátricos oncológicos del país, más de 500 nuevos casos por año, con sobrevida cercana al 80% gracias a tratamientos de alta complejidad)", dijeron desde la Casa Rosada.

El pasado lunes, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni había anunciado en sus redes que este jueves por la mañana se estrenaría un documental realizado por el Gobierno nacional respecto a la situación del hospital de niños. “ Los héroes del Garrahan . 40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados”, es el título del documental.

Fuente: Clarín