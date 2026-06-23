Un bebé de 2 años murió en Salta: la madre y su pareja quedaron detenidos y los investigan por supuesto maltrato

La Justicia de Salta investiga la muerte de Thiago Altamirano , un bebé de 2 años que falleció este lunes por la noche tras ingresar en un hospital de Salta con aparentes signos de maltrato . La madre y su pareja quedaron detenidos. Los abuelos paternos aseguraron que ya habían realizado varias denuncias y piden que les entreguen al hermano del nene, de 10 meses de edad, que está a resguardo en Casa Cuna.

Todo habría comenzado alrededor de las 21.30 de este lunes, cuando el 911 recibió el llamado de una mujer que aseguraba que su hijo se había caído de la cama y que no reaccionaba. La Policía se acercó a su casa, en el barrio Convivencia, desde donde inicialmente llevaron al nene hasta el Hospital Papa Francisco , según reportes de medios locales. Los médicos habrían constatado que presentaba lesiones visibles.

Debido a los golpes que tenía el nene, el personal del centro asistencial pidió su derivación urgente con Código Rojo al Hospital Materno Infantil de Salta. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los médicos, Thiago llegó muerto .

Tras la muerte del chico, su madre, de 19 años, se presentó en la comisaría local junto a su pareja, de 32. Ambos quedaron detenidos , mientras la Justicia investiga las circunstancias de la muerte de Thiago, indicó el portal Informatesalta .

Tras conocerse el caso, Marta, la abuela del nene, dio una entrevista en la que apuntó contra la madre del menor y su pareja y sostuvo que junto con su esposo llevan realizadas al menos cinco denuncias.

"Lo que no queríamos que pase, pasó anoche" , afirmó la mujer este martes en diálogo con Que Pasa Salta . Aseguró que este lunes llegaron a ver al nene "todo golpeado". "Dicen que lo estrangularon", explicó. Más tarde, en diálogo con otros medios, acusó que cuando vio a su nieto, el nene "tenía la cabeza destrozada" .

Según explicó la abuela de Thiago, desde el año 2025 habían realizado varias denuncias y hacía al menos tres meses que la madre del nene no les permitía tener contacto con él. "Hizo denuncias falsas contra mi hijo para que no veamos el maltrato que la criatura sufría", explicó.

La mujer desmintió la versión de que la pareja de su nuera haya sido detenida al presentarse en la comisaría y afirmó que, en realidad, fue atrapado cuando intentaba salir de la ciudad. Además, afirmó que, tras ingresar a Thiago en el hospital, su madre simplemente se retiró del lugar.

Los abuelos del menor piden ahora que les entreguen al hermano menor de Thiago, de apenas 10 meses, que en principio fue puesto en resguardo en Casa Cuna.

Mientras tanto, se dispuso el traslado del cuerpo del nene al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia que permitirá determinar qué fue lo que realmente pasó con él. Además, ordenaron que se tome declaraciones a los vecinos de la zona.

En el caso interviene la Fiscalía Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), a cargo del fiscal penal Daniel Espilocín.

Fuente: Clarín