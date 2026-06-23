Tragedia en Chile: murió un niño arrastrado en un auto que fue robado cuando regresaba de Argentina donde celebró el Día del Padre

Un niño de 12 años murió este martes cuando el auto en el que viajaba con su papá y una tía fue robado por asaltantes que l o llevaron a la rastra durante varios kilómetros, dado que había quedado enganchado de su cinturón de seguridad. La familia había celebrado el Día del Padre en Argentina y regresaba a Santiago de Chile, cuando se produjo el asalto al tomar una ruta equivocada.

La muerte del niño generó gran conmoción en Chile, al punto que el presidente José Katz se refirió al caso y su ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que "el estado falló" .

Según lo informado por las autoridades chilenas, el padre del niño es de nacionalidad argentina y el robo ocurrió durante la madrugada en la localidad de San Bernardo, al sur de la capital chilena, adonde la familia llegó por avión.

Fuente: Clarín