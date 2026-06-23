Tragedia en Mar del Plata: quién era la adolescente que murió atropellada por el colectivo que se subió a una parada

"Mi última foto vos vos ayer festejando, no puedo creer que hoy ya no estás" , escribió Esteban sobre la selfie que se sacó con su hija Guadalupe Oriana Merlos este domingo, en el último Día del Padre juntos. La adolescente murió el lunes por la noche luego de que un colectivo se subió a una dársena de la rambla en Mar del Plata y atropelló al siete personas que aguardaban en la parada. Según el chofer, al micro se le rompió la dirección y no pudo evitar la tragedia.

"El alma partida en mil pedazos" , completó Esteban su mensaje, al que se sumaron múltiples despedidas de amigos y familiares a través de las redes sociales para despedir a Guadalupe.

En Mar del Plata no se habla de otra cosa, de la tragedia causada por un colectivo sin control, de la muerte de la adolescente tenía 18 años y vivía con su familia en el barrio Nuevo Golf , al sur del centro de la ciudad.

En los perfiles de Facebook e Instagram de la joven este martes comenzaron a viralizarse mensajes en su memoria. " Qué injusta es la vida , qué triste noticia, hermosa Guadi, toda una vida por vivir pequeña", escribió alguien en nombre de la familia Diprieto: "Estoy segura que tu abuela y tu tía Gisel te recibieron con amor, te vamos a extrañar chiquita".

Otra amiga escribió sobre una imagen de Guadalupe del día de su cumpleaños, el 11 de diciembre: " Un abrazo al cielo mi reina y espero que puedas descansar en paz. Agradezco porque tuve de amiga a una persona tan hermosa como vos. Te amo con todas mis fuerzas y te voy a extrañar todos los días, Guadi".

Ella, en su perfil en Instagram usaba el nombre de "guadaa.07_" no tenía publicaciones, solo algunas historias destacadas, casi todas de ella posando frente al espejo. En su foto de perfil está con un amigo.

Mariano Miralles (30) , el conductor del colectivo de la línea 532 que despistó frente a la rambla, declaró ante el fiscal de la causa: "Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada". Según las fuentes consultadas por Clarín , en su indagatoria, el chofer ofreció sus condolencias entre lágrimas.

El colectivero llegó a los tribunal de Mar del Plata acompañado por el abogado Germán Corti y en calidad de aprehendido y tras la audiencia ante el fiscal Germán Vera Tapia, de Delitos Culposos, recuperó su libertad.

"El volante giraba, pero no giraban las ruedas. Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad", sostuvo el fiscal y agregó: "Hay testimonios de quienes viajaban en el colectivo que indican que el chofer ´venía volanteando´".

Mientras tanto, el fiscal aguarda los resultados de las pericias mecánicas que se realizarán en el ómnibus el viernes por la mañana para confirmar la hipótesis que dio el chofer.

A su vez, Vera Tapia contó que la VTV (Verificación Técnica Vehicular) estaba vigente, que el micro tenía seguro vigente y que el test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo. " La unidad no era de las nuevas pero tampoco era muy vieja , la Policía Científica va a determinar cómo se encontraba", añadió.

Este martes por la tarde, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires brindó un nuevo parte sobre el estado de salud de los heridos que fueron trasladados Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende” de Mar del Plata.

En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de dicho centro asistencial se encontraban alojados un joven de 19 años, una mujer de 42 con pronóstico reservado y otra de 56 en mismo estado e internada en el shock room .

Además, un adolescente de 15 años que estaba en terapia intensiva con traumatismos faciales y fractura de miembro superior "ha evolucionado favorablemente y se encuentra estable".

Por último, dos mujeres de 47 y 56 años presentaron una evolución positiva tras los estudios que se les realizaron y permanecen internadas en un piso común para seguir con su recuperación.

Fuente: Clarín