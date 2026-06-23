Inglaterra vs Ghana, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo L

Inglaterra y Ghana se enfrentaron este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 . El encuentro terminó 0 a 0, y dejó a ambos en lo más alto de la tabla, con 4 puntos.

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane , no pudo anotar, en una jornada en la que sí lo hizo por duplicado el portugués Cristiano Ronaldo. Así, quedó lejos de Lionel Messi (5) y Kylian Mbappé (4).

El conjunto africano sale con: Asare; Adjetey, Mensah, Opoku, Senaya; Yirenkyi, Partey, Sibo, Semenyo; Ayew, Iñaki Williams.

Inglaterra sale con estos once: Pickford; Konsa, Guehi, James, Spence; Rice, Anderson, Bellingham; Kane, Gordon, Madueke.

El colegiado hondureño será quien imparta justicia en el partido entre Inglaterra y Ghana en Boston. Ya dirigió el empate entre Qatar y Suiza.

El partido se disputará este martes 23 de junio. El pitazo inicial está programado para las 17:00 horas (de Argentina). Para los fanáticos que deseen seguir las acciones en vivo, la transmisión televisiva y por streaming estará disponible a través de las pantallas de Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports y DGO, además del tradicional minuto a minuto en la web de Clarín.

Fuente: Clarín