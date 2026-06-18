Un avión con el menaje “Cristina es inocente” sobrevoló La Matanza durante una charla de Lorenzetti

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti sufrió el miércoles último un intento de boicot durante una charla que brindó en la Universidad Nacional de La Matanza por parte de militantes kirchneristas que reclamaron por la “inocencia” de la expresidenta Cristina Kirchner , quien cumple una prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Con carteles con los epítetos de “Delincuente” y “Ladrón” para Lorenzetti y acusaciones de “mafiosos” y “cagones” para los jueces del máximo tribunal, la campaña intervino el espacio público de La Matanza para demostrar su desagrado con la presencia del jurista.

Incluso circuló por los alrededores un avión desde donde se proclamaba con altavoz: “¡Atención, Cristina es inocente!” .

Lorenzetti brindó el miércoles último por la tarde una conferencia magistral en un Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en un encuentro que reunió a estudiantes, miembros del Poder Judicial y al público general sobre ‘El Liderazgo de Siglo XXI: Inteligencia Artificial, Ambiente, Crisis Sociales y Estado de Derecho’, según informó la propia casa de altos estudios.

La ceremonia estuvo presidida por el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez , y también participó el juez federal del Juzgado en lo Criminal y Correccional Número 2 del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez .

En la previa, La Matanza se llenó de carteles de repudio a la vista de Lorenzetti y a la Corte Suprema en general. Las paredes fueron intervenidas con afiches y pintadas contra la máxima instancia del Poder Judicial, y también se colgaron carteles en los alrededores de la sede de la UNLaM.

A la vez, esos mismos afiches habían sido distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, cerca del Congreso y de la sede de la Corte Suprema en Talcahuano 550.

En su exposición, Lorenzetti alertó que “la sociedad actual se encuentra distraída por la coyuntura diaria y no presta atención a los grandes temas que afectan el futuro”, por lo que recalcó la necesidad de abordar la creciente desconexión entre el lenguaje de la política y la realidad que vive la ciudadanía.

Para el juez de la Corte, la inteligencia artificial “no solo tiene el potencial de transformar el trabajo, sino que también plantea serios desafíos en términos de empleo. Muchas profesiones podrían verse amenazadas por la automatización y la IA, lo que podría resultar en un desempleo masivo”, advirtió.

Fuente: La Nación