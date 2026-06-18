MAR DEL PLATA: Motochorros asaltaron a un hombre de 91 años, lo arrojaron al piso y le robaron el auto

ZONALES





Un hombre de 91 años protagonizó un violento asalto hoy a la mañana cuando dos motochorros lo sorprendieron cuando llegaba a su casa en el barrio Bosque Alegre. La víctima fue arrojada al medio de la calle y los delincuentes escaparon con su auto. Los vecinos aseguran que es el tercer robo bajo la misma modalidad en la cuadra en los últimos dos meses.





El robo se produjo hoy cuando la víctima llegaba a su casa ubicada en Los Álamos entre Cipreses y Reforma Universitaria. Allí fue abordado por dos motochorros. Uno de ellos lo agarró cuando bajaba del auto y tras una breve discusión lo tomó de las solapas y lo arrojó al medio de calle.





Si bien en un primer momento le quitó lo que tenía mano y parecía que se iba con su cómplice en la moto, en el video que tomó una cámara de seguridad se ve que regresa y se lleva el auto mientras la víctima intentaba levantarse.





Los vecinos de la zona aseguran que la modalidad de robo se repite con cotidianeidad. En los últimos dos meses ya se cometieron tres robos en la misma cuadra. Por su parte, el hombre fue asistido por personal médico por una taquicardia, pero se encuentra en buen estado.