Un “acróbata de las rocas” en Córdoba: descubren una nueva especie de rata vizcacha

La fauna local sumó una nueva especie tras el descubrimiento por parte de un grupo de científicos de un roedor en las sierras del oeste de Córdoba . Se trata de la denominada rata vizcacha serrana , un mamífero que mide unos 35 centímetros y es pariente de otras ratas vizcachas, de los carpinchos y de las maras.

En homenaje a la Administración de Parques Nacionales (APN) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica, ambas entidades que participaron en la investigación, el ejemplar fue identificado como Apnoctomys conicetorum .

Su hallazgo, indicaron desde la APN, “representa un importante aporte al conocimiento de la biodiversidad argentina y resalta el valor de las áreas protegidas para la conservación de especies aún desconocidas para la ciencia”.

De tamaño mediano y con una cola larga y peluda, la rata vizcacha fue descubierta en la zona del Parque Nacional Traslasierra , que conserva en su extensión a un sector de bosques del Chaco Serrano, en la sierra de Guasapampa. La especie se alimenta de bromelias , un tipo de planta que crece en esa región.

Más allá de su hábitat registrado en la zona del Parque Nacional Traslasierra, el espécimen fue visualizado en varias localidades sobre esa misma franja serrana, entre el Dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní.

El resultado de la exploración que hicieron los investigadores se destacó porque - según precisaron- es “ el primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000” . En tanto, su reconocimiento amplía la lista de las más de 20 especies nuevas de mamíferos de Argentina .

Desde ambas instituciones coincidieron en que “ el hallazgo pone evidencia que todavía existe mucho por explorar y estudiar de la biodiversidad argentina , incluso en áreas que se consideran bien relevadas”.

En el mismo sentido, pusieron el foco en la necesidad de preservar los ambientes naturales donde viven estos animales , especialmente los bosques nativos. Ese factor "es clave para proteger la biodiversidad y sostener el avance del conocimiento científico".

El trabajo involucró a especialistas de todo el país, que por estos días forman parte de prestigiosas instituciones científicas. Entre ellas se cuentan el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, el Instituto de Antropología de Córdoba, el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Los científicos que lideraron el estudio precisaron que este roedor se caracteriza por su cola larga y "un pelaje sumamente abundante". Además, debido a su comportamiento, lo definieron como "un verdadero acróbata de las rocas".

La rata vizcacha serrana tiene "una destreza singular para desplazarse velozmente entre los relieves abruptos y los paredones de la sierra de Guasapampa". En ese entorno rocoso en el que desarrolla su vida, "mantiene una dieta muy específica, basada en el consumo de bromelias, un género de plantas tropicales y subtropicales adaptadas a las condiciones serranas".

Fuente: Clarín