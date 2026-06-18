Mundial 2026: Suiza goleó a Bosnia Herzegovina con un segundo tiempo eléctrico y dio un paso clave para la clasificación en el Grupo B

Ambos llegaban obligados a la segunda fecha del grupo B, pero sólo Suiza pareció haber comprendido esa necesidad en el Mundial 2026 y tuvo su recompensa. Construyó la goleada 4 a 1 en un segundo tiempo eléctrico: los cinco goles llegaron en apenas 23 minutos. Brilló Johan Manzambi , que entró y metió un doblete. En Los Ángeles, Bosnia pagó caro su pobre planteo y sufrió la expulsión de Tarik Muharemović a diez minutos del final.

Desde el inicio, Suiza, dirigida por el histórico Murat Yakın, mostró la iniciativa y jugó en campo rival. El centro de gravitación de su juego fue el capitán Granit Xhaka en el mediocampo y los avances de Remo Freuler y Breel Embolo y la presencia de Dan Ndoye le aportaron profundidad.

Bosnia, en cambio, tuvo dificultades para generar juego vertical. Avanzó por la izquierda con el empuje de Sead Kolašinac y por la derecha con adelantamientos tímidos de Amar Memić. Luego, poco más .

Generó expectativas la inclusión de Edin Džeko, capitán e histórico 9 de Bosnia, pero sus compañeros rara vez lo encontraron con claridad. Antes de que terminara el primer tiempo, el DT Sergej Barbarez explotó de furia al ver que su equipo no lograba conectar pases.

La dinámica se replicó en el arranque del segundo tiempo: los suizos manejaron los avances en campo rival y Bosnia intentó jugar de contra. El quiebre llegó tras la pausa de hidratación, con la entrada de la figura de la cancha: Johan Manzambi.

Su inclusión tuvo sorpresa, ya que reemplazó al peligroso Ndoye, pero en segundos apagó los murmullos . Apenas tres minutos después de haber ingresado, puso en ventaja a su selección. Y ya con tiempo cumplido metió su segundo tanto, el del 3 a 0.

Ruben Vargas, que había entrado con él, había hecho el 2 a 0 a los 39 minutos del ST. Y aunque el partido parecía terminarse y faltaba sólo el tiempo de adición, aún quedaban emociones: Ermin Mahmić marcó el descuento luego de un centro, a los 48 minutos (su equipo ya estaba con 10 jugadores, por la roja a Muharemovic), y luego hubo un claro penal para Suiza, que el capitán Xhaka canjeó por gol a los 52.

A la espera de Canadá-Qatar, que cierra la segunda fecha, Suiza quedó con cuatro puntos y puntero del Grupo B. Cerrará la fase de grupos el próximo miércoles ante el local Canadá, desde las 16 en Vancouver. Bosnia, por su parte, hará lo suyo contra Qatar en Seattle, Estados Unidos, a la misma hora.

Suiza (4): Gregor Kobel (5); Silvan Widmer (5); Nico Elvedi (5), Manuel Akanji (5), Ricardo Rodriguez (5); Remo Freuler (6), Granit Xhaka (6), Michel Aebischer (5), Fabian Rieder (6); Breel Embolo (6), Dan Ndoye (7).

Bosnia (1): Nikola Vasilj (4); Tarik Muharemović (3), Sead Kolašinac (5), Amar Dedić (4), Nikola Katić (4); Benjamin Tahirović (4), Ivan Šunjić (4), Amar Memić (5); Ermedin Demirović (5), Edin Džeko (5), Kerim Alajbegović (4).

Estadio : SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Undios.

Árbitro : João Pedro Silva Pinheiro (6).

Goles : 29' ST Johan Manzambi; 39' ST Ruben Vargas; 44' ST Johan Manzambi; 48' ST Ermin Mahmić; 51' ST Granit Xhaka.

Cambios : 17' ST Ivan Bašić (4) por Benjamin Tahirović; 17' ST Esmir Bajraktarevic (4) por Edin Džeko; 26' ST Johan Manzambi (8) por Dan Ndoye; 26' ST Djibril Sow por Michel Aebischer; 26' ST Ruben Vargas (6) por Fabian Rieder; 40' ST Jovo Lukić por Ermedin Demirović; 40' ST Amir Hadziahmetović por Ivan Šunjić; 40' ST Luca Jaquez por Silvan Widmer; 43' ST Cedric Itten por Breel Embolo; 46' ST Ermin Mahmić (5) por Kermin Alajbegović.

Amonestados : 14' ST Amar Memić; 15' ST Edin Džeko; 19' ST Nico Elvedi.

Expulsados : 34' ST Tarik Muharemović.

Redactor de la sección Último momento

Fuente: Clarín