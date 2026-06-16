Túnez anunció a Hervé Renard como nuevo técnico, en reemplazo de Sabri Lamouchi

La Federación Tunecina de Fútbol anunció a Hervé Renard como nuevo entrenador de su selección, tras la goleada sufrida en el debut ante Suecia (1-5) que derivó en el intempestivo despido de Sabri Lamouchi , el técnico que había llegado al Mundial. Según el comunicado de la Federación, Renard estará en funciones como técnico de Túnez, en principio, hasta el final de la Copa del Mundo y tendrá el mismo contrato que su predecesor.

Renard, de 59 años, es un viejo conocido para los argentinos, ya que fue quien en el Mundial de Qatar 2022 estaba al frente de Arabia Saudita, selección que sorprendió en el debut a la de Lionel Scaloni con un triunfo por 2 a 1.

Dos veces campeón ‌de la Copa Africana de Naciones como técnico, dejó Arabia Saudita para dirigir ⁠a la selección femenina de Francia en el Mundial de 2023 y en los Juegos Olímpicos de París, antes de regresar al equipo saudí y ayudar a clasificarlo para un tercer Mundial consecutivo. Posteriormente ‌fue reemplazado por Georgios Donis.

Según la emisora ​​de radio tunecina Mosaique FM, tras la goleada sufrida ante Suecia, los jefes de la delegación tunecina solicitaron una reunión de emergencia para discutir el futuro de Lamouchi . Además, en el mismo medio revelaron que se produjo una pelea entre un simpatizante de Túnez y el hijo de Lamouchi. El entrenador al ser consultado por los periodistas sobre lo que sucedió con su hijo, sólo dijo: “ Como padre, les responderé primero, y también será el entrenador quien les responda. Hay vínculos familiares aquí, pero mi hijo no participa en el proceso de selección ”.

Para Túnez no sería una gran sorpresa, ya que no es la primera determinación de estas características que toman las autoridades tunecinas. En la Copa del Mundo de Francia 1998, también echó a su entrenador en la etapa de grupos: el polaco Henryk Kasperczak dejó su puesto el 23 de junio de 1998 tras dos caídas consecutivas (0-2 contra Inglaterra y 0-1 ante Colombia). En aquella oportunidad, su asistente Ali Selmi asumió de manera interina y dirigió el último encuentro frente a Rumania (1-1).

En la misma Copa del Mundo se dieron dos casos más: el brasileño Carlos Alberto Parreira fue despedido en Arabia Saudita tras perder los primeros dos partidos (1-0 ante Dinamarca y 4-0 contra Francia), quedando eliminado sin la posibilidad de dirigir el duelo final ante Sudáfrica y en su lugar dirigió Mohamed Al Kharachi. Dos días más tarde, Bum Kun Cha, DT de Corea del Sur , también dejó el cargo al perder 3-1 con México y 5-1 ante Holanda; lo reemplazó Kim Pyong-Seok para dirigir contra Bélgica.

El antecedente más extraño se vivió en la antesala de Rusia 2018, cuando España despidió a Julen Lopetegui a tan sólo un día del comienzo del Mundial. En aquella ocasión, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, comunicó despido en Krasnodar luego de enterarse, apenas cinco minutos antes del anuncio oficial, de que Lopetegui había firmado contrato con Real Madrid para reemplazar a Zinedine Zidane.

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Fuente: La Nación