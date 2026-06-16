Corrientes vive las horas previas al juicio por Loan Peña entre la indiferencia y la preocupación

Enviado especial a Corrientes.— A menos de doce horas del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , el caso que conmocionó al país parece ocupar un lugar secundario en la vida cotidiana de la capital correntina. La conversación gira alrededor del Mundial, del debut de la Selección y de los problemas económicos. El juicio que comenzará este martes aparece, para muchos, como una noticia lejana.

La tarde-noche correntina es gélida. El frío no es habitual en esta zona del país y la gente camina abrigada como pocas veces. En algunos balcones cuelgan banderas argentinas. Los bares y televisores repiten imágenes de la Copa del Mundo. La expectativa está puesta en el debut del equipo de Lionel Scaloni y en la posibilidad de ver en cancha a José Manuel “Flaco” López , el delantero correntino convocado para el torneo.

Este martes, sin embargo, a las 9 de la mañana comenzarán las audiencias por la desaparición de Loan. Por razones logísticas y de seguridad, el debate oral se desarrollará en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería . La causa reúne dos expedientes, 17 acusados y cerca de 200 testigos , que prestarán declaración frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes.

A última hora del lunes, el predio lucía como cualquier otro día. Un vecino comentó a Infobae que tiempo atrás podían verse afiches y pancartas reclamando por Loan. Ya no están. El alambrado perimetral aparece despejado y apenas se observan algunos móviles y personal de guardia en el ingreso.

Gabriel, un chofer de aplicación que trasladó a este cronista desde la terminal hasta el hotel, se sorprendió al enterarse de que el juicio comenzaría al día siguiente. Contó que durante toda la jornada sus pasajeros hablaron principalmente del Mundial, de la situación económica y de cuestiones laborales. Nadie mencionó el inicio del debate.

La misma reacción tuvo Alejandro, empleado del hotel donde se alojan periodistas y visitantes que llegaron para seguir el proceso. Mientras realizaba el check-in, recordó el impacto que le generó la desaparición de Loan, aunque admitió que desconocía que los acusados estaban a horas de sentarse frente a un tribunal.

La escena se repitió en distintos puntos de la ciudad. Marta, que aguardaba el colectivo en una esquina del centro, tampoco sabía que el juicio comenzaba esta semana. Cuando se le comentó la noticia, expresó un deseo sencillo: “Que se haga justicia. Sobre todo por la madre y el padre” .

Kevin, encargado de un maxikiosco, siguió el caso desde Buenos Aires, donde vivía cuando ocurrió la desaparición. Tampoco estaba al tanto del inicio del proceso. Su primera reacción fue preguntar si el juicio podía presenciarse.

La respuesta es compleja. Está previsto un fuerte operativo de seguridad y habrá restricciones para el acceso al predio . Además, las audiencias no podrán ser filmadas ni transmitidas.

Según pudo saber Infobae , casi todos los imputados fueron trasladados a Corrientes capital en los días previos al debate y quedaron alojados en distintas dependencias. Por razones de seguridad, los lugares permanecen bajo reserva.

Los medios locales reflejaron el comienzo del juicio entre las noticias más importantes de la jornada, aunque sin ocupar el centro de la escena. La atención estuvo puesta también en un accidente fatal ocurrido sobre la ruta provincial 27, un robo a la vivienda de un jubilado y las consecuencias de la ola de frío que afecta a la región.

A pocas horas del inicio del proceso judicial más importante que afronta Corrientes en los últimos años, la ciudad parece transitar una extraña normalidad. Mientras la Justicia se prepara para intentar reconstruir qué ocurrió con Loan y determinar las responsabilidades de los acusados , gran parte de la vida cotidiana sigue girando alrededor de preocupaciones mucho más inmediatas.

Fuente: Infobae