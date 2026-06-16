Tres cohetes y cuatro astronautas: cómo será Artemis III, la misión más compleja de la NASA en años

La NASA presentó oficialmente los detalles de Artemis III , una misión que promete convertirse en una de las operaciones espaciales más complejas de las últimas décadas . Prevista para 2027, la expedición pondrá a prueba nuevas tecnologías y procedimientos mediante una secuencia inédita de lanzamientos y maniobras en órbita terrestre.

A diferencia de otras misiones tripuladas, Artemis III requerirá la coordinación de tres de los cohetes más potentes del mundo , la participación de cuatro astronautas y dos encuentros entre naves espaciales en pleno vuelo , una operación que servirá como ensayo para futuras expediciones del programa.

La operación arrancará con el despegue del módulo de aterrizaje de exploración desarrollado por Blue Origin . Este vehículo será enviado al espacio antes que la tripulación y permanecerá durante varias semanas en órbita a la espera de los astronautas.

Posteriormente, la NASA lanzará su cohete Space Launch System (SLS), que transportará a los cuatro integrantes de la misión a bordo de la nave Orion.

Una vez en órbita terrestre, Orion se dirigirá hacia el vehículo de Blue Origin para realizar el primero de los dos acoplamientos previstos . Ambas naves permanecerán unidas durante aproximadamente dos días mientras los astronautas llevan adelante verificaciones técnicas, pruebas operativas y demostraciones de procedimientos, incluido el ingreso al módulo de aterrizaje.

Finalizadas las pruebas con Blue Origin , Orion se desacoplará y permanecerá en órbita a la espera de una segunda nave .

En ese momento entrará en escena Starship , el vehículo de exploración lunar desarrollado por SpaceX . Tras su lanzamiento, la nave se encontrará con Orion para concretar un nuevo acoplamiento en el espacio.

Durante cerca de un día, ambas naves realizarán controles y ensayos destinados a validar sistemas y operaciones que serán necesarios en futuras etapas del programa Artemis.

Una vez completadas todas las pruebas, los astronautas volverán a abordar exclusivamente la nave Orion para emprender el regreso a la Tierra .

La cápsula amerizará en el océano Pacífico, donde será recuperada por equipos de la Marina de los Estados Unidos y de la NASA, tal como ocurre en las actuales misiones del programa espacial estadounidense.

La tripulación principal estará integrada por Randy Bresnik , quien será el comandante de la misión; Luca Parmitano , astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), que actuará como piloto; además de Andre Douglas y Frank Rubio .

Durante la presentación oficial en el Centro Espacial Johnson de Houston, los cuatro astronautas destacaron la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo de la misión.

Parmitano explicó que compartirá las tareas de operación de la nave con Bresnik y reconoció que se trata de una de las expediciones más exigentes que afrontará la NASA en los próximos años.

Fuente: La Nación