Habló Scaloni, antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: “Estamos confiados; llegamos en un buen momento”

Previo al debut de la Argentina en la Copa del Mundo 2026 , el director técnico de la selección, Lionel Scaloni, se presentó ante los medios para bajar las expectativas y transmitir un mensaje de serenidad.

En una confernecia de prensa marcada por la emoción y la reflexión, el conductor del equipo nacional enfatizó: “Estamos confiados y creo que llegamos en un buen momento” , afirmó Scaloni ante la prensa.

Al ser consultado sobre si siente un aplomo distinto al de sus inicios, Scaloni fue tajante sobre su trabajo: “El equilibrio creo que es la palabra justa; seguimos estando de la misma manera sabiendo que hacemos las cosas lo mejor posible” y respecto a la presión mediática, el técnico descartó que los resultados pasados alteren su esencia y recalcó: “No somos más que nadie ni tampoco menos que nadie, esa es la realidad” .

El entrenador no confirmó el once inicial, aunque aclaró que los futbolistas conocerán la formación tras la última práctica. Sobre el estado físico del arquero Emiliano Martínez, Scaloni llevó tranquilidad: “Está bien, está disponible para mañana; si todo va como fue ayer y anteayer, creo que va a jugar” . Asismismo, el técnico confirmó que la recuperación de Julián Álvarez fue positiva tras una molestia en el tobillo, por lo que es una opción disponible para el estreno.

En cuanto a lo táctico, Scaloni evitó precisar si utilizará una línea de tres o cuatro defensores y argumentó que el equipo debe ser versátil según lo que proponga el rival. “No va por el lado de si nos falta algún jugador; la esencia del equipo será la misma” , sentenció. Asimismo, analizó al próximo contrincante, Argelia, describiéndolo como un equipo peligroso con jugadores rápidos y gran despliegue físico: “Es un buen equipo para tener cuidado, para respetarlo y que nos va a poner las cosas muy difíciles” .

Al ser consultado por Lionel Messi, el entrenador destacó: “Queremos verlo jugar porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos " y enseguida agregó: “De mi parte siempre será así, no veo nada negativo (..) siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental, así que ahora lo será aún más y se lo ve bien ”.

Finalmente, el técnico argentino insistió en que, pese a la importancia de la cita mundialista, el grupologró descomprimir la presión que suele rodear a este tipo de torneos. “Lo importante es que después del partido, pase lo que pase, nos sintamos orgullosos y tranquilos de que el equipo dio todo” , concluyó Scaloni de cara al debut de la selección argentina en el Mundial.

Fuente: La Nación