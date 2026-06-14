Tragedia en Río de Janeiro: quién era Lucas Vignale, el director de videos que viajaba con Gaspi en el helicóptero que se estrelló

Lucas Vignale, de 28 años, falleció este domingo producto del choque de dos helicópteros en la ciudad brasilera de Río de Janeiro. Viajaba junto al youtuber Gaspi, quien también falleció en el trágico accidente.

Vignale era un cineasta argentino, principalmente conocido por su trabajo con videos musicales junto a grandes artistas de la industria argentina, como Trueno, Nicki Nicole, Milo J, Duki y Wos.

También trabajó en cine independiente y codirigió un cortometraje junto al actor Lorenzo "Toto" Ferro, llamado La Pasión. Además, este año, se encontraban presentando en festivales internacionales su nueva proyecto conjunto, El tren fluvial.

Esta película, aclamada en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026, narra las ambiciones frustradas de un niño argentino. Según las redes sociales de Vignale, en lo que van de 2026 ya habían pasado por festivales de Nueva York, Uruguay, Cartagena y Buenos Aires.

El director artístico del Bafici, Javier Porta Fouz, expresó este domingo "shock y dolor" por la muerte de Vignale, a quien describió como "joven y talentoso". "Nosotros y el cine te vamos a extrañar mucho", escribió en X.

Este fin de semana se encontraba trabajando junto al youtuber de 23 años, Gaspi, en Río de Janeiro cuando fueron víctimas de un accidente aéreo que les quitó la vida.

En las últimas horas, Vignale publicó un video junto al Cristo Redentor, famosa atracción turística de la ciudad carioca. El cineasta se filmó en primer plano con un Cristo de fondo cubierto por la neblina nocturna.

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A mediados del 2025, acompañó a Gaspi en su carrera para participar de La velada del año V, un evento de boxeo que se realizó en Sevilla, España, y reúne personalidades de las redes sociales.

En ese marco, Vignale publicó un video donde se ve al youtuber preparándose para la competencia. "Les presentamos este epopeya hecha cortometraje (o medio?) del camino de Gaspi hacia la Velada del año 5", escribió en su Instagram.

Meses antes había realizado también "La vuelta de Gaspi" , un video donde el creador de contenido anunciaba su regreso a las pantallas tras una larga y sorpresiva ausencia.

Vignale es también responsable de la realización de gran cantidad de videos musicales del género urbano en Argentina. Entre ellos, destaca "Mamichula" , una colaboración entre Trueno y Nicki Nicole en 2020. Además, ha trabajado con Wos, Duki, Bizarrap y Milo J.

En 2021 codirigió Ya Me Fui, un tema de Bizarrap junto a Duki y Nicki Nicole, producto de la victoria Argentina en la Copa América de aquel año. Los artistas habían prometido que si la selección ganaba la competencia, sacarían un tema juntos.

Al menos seis personas murieron por el choque de dos helicópteros en pleno vuelo. El accidente se produjo a las 8.59 (hora local y de Argentina) y movilizó a un amplio operativo de rescate y emergencia. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, cinco de las víctimas fueron encontradas dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta estaba en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del primer impacto.

Uno de los helicópteros se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió tras el impacto.

Las llamas alcanzaron al menos 20 automóviles que estaban estacionados en el lugar, mientras una espesa columna de humo negro se elevó sobre la zona y pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

La violencia del choque también hizo que partes de las aeronaves salieran despedidas y alcanzaran edificios residenciales y comerciales cercanos.

Fuente: Clarín