Murió Gaspi: quién era el youtuber que falleció en el accidente de helicópteros en Río de Janeiro

Gaspar Prim Díaz , de 23 años, se había hecho famoso en redes, especialmente en Youtube e Instagram , a través de una serie de irreverentes videos en los que entrevistaba a personas en la calle. Falleció este domingo en un fatal accidente de helicópteros en Río de Janeiro.

"Buuuuuuuueeenas", era el característico saludo con el que Gaspi, como se lo conocía en las redes, iniciaba la serie de videos que lo llevó a la fama. Con una voz rasposa , potenciada a través de un micrófono negro pegado con cinta y un cable conectado a la cámara, el joven recorría las calles mientras hacía preguntas picantes, controversiales e incómodas a distintas personas. En varias ocasiones, su irreverencia y el contenido cargado de de humor negro y referencias sexuales le valió que las plataformas le bajen sus videos.

Este domingo murió en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Viajaba junto al director de videos musicales, Lucas Vignale , otra de las víctimas.

“Mis seguidores ya saben que los tienen que mirar apenas los subo porque siempre me los bajan”, había dicho en una ocasión durante una entrevista con TyC Sports.

El recorrido de Gaspi había iniciado en Instagram , a partir de una serie de videos cortos y de edición rústica que rápidamente captaron la atención de los internautas . Posteriormente pasó a Youtube en donde la mayor extensión que le daba la plataforma le permitió llegar a más de 2 millones y medio de seguidores , a pesar de tener nada más que nueve videos publicados.

A pesar de la fama que había cosechado, entre fines de 2022 y 2024 hizo un parate , que dejó sus redes prácticamente congeladas. Pero a fines de 2024 anunció su regreso en un video que mostraba un cambio radical. Igual de irreverente que en su etapa anterior, mostraba cómo Gaspi había pasado sus dos años de ausencia en las redes. Esta vez, el video contaba con un guión, edición profesional y la dirección de Vignale, quien también murió en el trágico accidente de este domingo.

En 2024, Gaspi había ganado mucha atención al anunciar que participaría de La Velada del Año V , el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en el que se enfrentan streamers, creadores de contenido y celebridades. La preparación para la contienda lo llevó a un arduo entrenamiento que el youtuber retrató a través de otro de sus irreverentes videos, ya de 30 minutos de duración.

Sin embargo, a Gaspi no le alcanzó y el sábado 26 de julio de 2025 en el estadio sevillano de La Cartuja, perdió por nocaut en el primer round a manos del streamer español Perxitaa . Tras la pelea, el argentino reconoció la superioridad de su rival y le pidió disculpas a su equipo, que lo alentó en todo momento, especialmente en la derrota. Fue allí que el argentino se quebró, escena que despertó todavía más aplausos de parte del público sevillano.

El 23 de mayo de este año, Gaspi había anunciado el estreno de la primera temporada de su nueva serie , "Gaspi visita tu hogar", que transmitiría el canal de streaming Blender . "Son 4 capítulos, mañana sale el primero. Mi nuevo proyecto del cual estoy enamorado. Espero que lo disfruten! Gracias por estar, como siempre", había escrito en ese momento, al promocionarla.

El primer episodio de la serie, tenía este domingo 117 mil visualizaciones en Youtube y el segundo, estrenado el 9 de junio, cosechaba más de 90 mil.

Tras conocerse la muerte de Gaspi, varios referentes del espacio expresaron su congoja en redes. Mario Pergolini fue uno de los primeros. "Un gran talento y un buen pibe", escribió el conductor de Otro Día Perdido, cuyo estilo el streamer admitió en alguna ocasión haber tomado como inspiración.

A las palabras de Pergolini se sumó también Coscu, quien en su cuenta de X escribió "Descansa en paz Gaspi" . "La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote ", recordó el joven.

" Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos . No puedo más. Descansen en paz", sumaba Auronplay desde España.

Al menos seis personas murieron por el choque de dos helicópteros en pleno vuelo . El accidente se produjo a las 8.59 (hora local y de Argentina) y movilizó a un amplio operativo de rescate y emergencia. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, cinco de las víctimas fueron encontradas dentro de una de las aeronaves , mientras que la sexta estaba en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del primer impacto.

Uno de los helicópteros se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió tras el impacto.

Las llamas alcanzaron al menos 20 automóviles que estaban estacionados en el lugar , mientras una espesa columna de humo negro se elevó sobre la zona y pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

La violencia del choque también hizo que partes de las aeronaves salieran despedidas y alcanzaran edificios residenciales y comerciales cercanos.

Equipos de bomberos y peritos aeronáuticos continúan trabajando en el lugar para asegurar el área y determinar cómo se produjo el accidente, uno de los más graves registrados este año en Brasil.

Redactor en la sección Último Momento

Fuente: Clarín