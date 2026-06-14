El precio del petróleo cae tras el anuncio de un acuerdo entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra

SINGAPUR (REUTERS).- Los precios del petróleo caían con fuerza luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán anunciaran el domingo por la tarde un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente y restablecer la navegación a través del estrecho de Ormuz.

En ese contexto, el barril de Brent retrocedió a US$3,51 (4,02%) y se negocia a US$83,82. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajó US$3,93 (4,63%) y cotizaba a US$80,95 por barril.

Fuente: La Nación