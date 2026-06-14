Países Bajos vs Japón, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo F

Países Bajos y Japón protagonizan este domingo 14 de junio uno de los encuentros más interesantes de la primera fecha del Grupo F. El partido se juega en el AT&T Stadium de Dallas desde las 17:00 (hora argentina). El encuentro se puede ver en vivo por las señales de DSports, Paramount+, Telefe, TyC Sports y Disney+ Premium.

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🚨🌎 | GOAL: WHAT A GOLAZOO FROM CRYSENCIO SUMMERVILLE! 🇳🇱 Netherlands 2-1 Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/trHKOguxcq

🚨🌎 KEITO NAKAMURA HAS EQUALIZED FOR JAPAN! Netherlands 1-1 Japan. pic.twitter.com/x5ND5E4nXv

🚨🌎 | GOAL: VIRGIL VAN DIJK OPENS THE SCORING FOR NETHERLANDS! WHAT A HEADER! 🇳🇱 Netherlands 1-0 Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/C4VD6siuv3

¡Se viene un gran partido! 🇳🇱🇯🇵 #PaísesBajos y #Japón se enfrentan en el primer partido del Grupo F Estas son las alineaciones👇 pic.twitter.com/W2OowMSwLn

Netherlands 🤝 Japan Enjoying the pre-match atmosphere in Dallas! 😁 pic.twitter.com/IbxDZM6Qd6

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La delegación nipona ya se encuentra en camino al en el AT&T Stadium.

El DT neerlandés le hizo frente a los cuestionamientos por el rendimiento con el que llega el equipo a la Copa del Mundo. "A veces odio la mentalidad holandesa, somos muy críticos con todo", sentenció en la conferencia previa al duelo con Japón.

Wataru Endo, mediocampista experimentado que llegó en enero al Liverpool de Inglaterra, era una de las piezas clave de la selección de Japón por su agresividad en la marca, excelente lectura táctica y gran capacidad de recuperar la posesión de su equipo. Pero finalmente se perderá el Mundial 2026. El japonés arrastraba un difícil panorama tras ser operado del pie izquierdo a finales de febrero. Con esta campaña, me retiraré de la selección nacional. Así que, a partir de ahora, animaré a la ‌selección japonesa como un aficionado más", cerró su comunicado el jugador. LEER MÁS .

No son pocos los que sostienen que Japón será uno de los grandes protagonistas del Mundial: debuta este domingo desde las 16 en Dallas desde las ante Países Bajos. Sin ir más lejos, Lionel Scaloni es uno de los que apuesta por los asiáticos. El entrenador campeón del mundo habló de diez candidatos en la última conferencia de prensa y los nipones integran esa selecta lista. ¿En qué se sostiene esa creencia? En las estadísticas que ofrece el conjunto comandado por Moriyasu, que no perdió ante equipos europeos desde que asumió en agosto de 2018. LEER MÁS .

Pese a los cuestionamientos recibidos tras costarle vencer 2-1 a Uzbekistán antes del Mundial, el centrocampista le puso el pecho a la situación. "No estamos en crisis. Tenemos que mejorar en algunas cosas, pero no veo la crisis de la que tanto se haba, quizás por algunos de ustedes. Estamos listos, bien preparados. Entiendo que la gente esté pesimista, pero mañana tendrán razones todos para ser optimistas", destacó.

Ambas Selecciones se enfrentaron el 19 de junio de 2010 durante la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica. El partido terminó con una victoria por 1-0 para los neerlandeses, con gol de Wesley Sneijder. Ahora, los nipones intentarán empatar el historial en Copas del Mundo.

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Fuente: Clarín