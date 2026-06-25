Tiros en la Autopista 9 de Julio Sur: se defendió de tres motochorros y mató a uno de 17 años

Este jueves tres motochorros intentaron asaltar a un hombre en la Autopista 9 de Julio Sur , pero la víctima del robo estaba armada y se defendió a los tiros: mató a un ladrón de 17 años. Los dos cómplices escaparon del lugar.

La secuencia empezó antes de las 5 de la mañana cuando tres hombres en una sola moto amenazaron a un motociclista unos metros después de la bajada de la avenida Suárez, en Barracas.

Según pudieron determinar, analizando las cámaras de seguridad, "el que estaba atrás se bajó y la víctima del robo disparó y se fue", detallaron a Clarín .

El herido quedó tendido en el asfalto. Sus cómplices intentaron subirlo a la moto, pero no lo lograron y lo dejaron allí.

El fallecido tenía 17 años. Al tratarse de un adolescente, intervino el Juzgado de Menores N° 6 a cargo de Carlos Federico Cociancich.

Por el momento, trabajan para intentar dar con el tirador que, creen, sería miembro de una fuerza de seguridad , aunque no saben a cuál pertenece.

De acuerdo a lo que señalaron las fuentes, un disparo impactó en el pecho del adolescente, que cayó herido de inmediato y personal del SAME constató su fallecimiento.

Pasadas las 12, la víctima del asalto no había sido localizada ni identificada y los investigadores quieren saber si posee autorización legal para portar el arma o si pertenece a alguna fuerza de seguridad .

En el lugar trabajó la Policía Científica de la Ciudad, que secuestró al menos dos vainas servidas, además de otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Como consecuencia del operativo, la bajada de avenida Iriarte permaneció totalmente cortada, lo que provocó importantes demoras para quienes ingresaban a la Ciudad desde Avellaneda hacia Avenida Montes de Oca.

El tránsito fue desviado por la colectora hacia la calle Hornos, mientras largas filas de vehículos se extendían sobre la autopista.

Fuente: Clarín