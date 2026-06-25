Capturaron al presunto líder del clan Muñoz, el principal prófugo por el crimen del policía federal en Rosario

Sobre Eduardo Rodolfo Muñoz pesaba una recompensa de 20 millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad Nacional. El presunto líder del clan que opera en Villa Banana fue detenido este jueves durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi .

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Centeno al 500 , en el barrio La Tablada. Fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales y de la División Unidad Operativa Federal Rosario de la Policía Federal Argentina, por orden del juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz , a pedido de la Procunar, a cargo del fiscal Matías Mené .

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae , el operativo se desarrolló sin incidentes y Muñoz fue encontrado dentro del domicilio al momento de la irrupción de los efectivos, por lo que quedó detenido de manera inmediata.

La orden judicial tenía como objetivo capturar al principal investigado en la causa por el enfrentamiento ocurrido el pasado 11 de junio en Villa Banana , en la zona oeste de Rosario, donde un grupo de delincuentes atacó a balazos a tres policías federales que realizaban tareas de inteligencia de civil.

Como consecuencia del tiroteo murió el agente Rodolfo Manfredi , de 30 años, quien recibió tres disparos por la espalda. Otro efectivo, identificado como Emilio V., de 34 años, sufrió múltiples heridas de arma de fuego y continúa recuperándose.

Para los fiscales federales, Muñoz encabezaba la organización criminal que opera la venta minorista de droga en Villa Banana y habría tenido un rol central en el ataque contra los efectivos. Hasta este jueves permanecía prófugo y sobre él pesaba un ofrecimiento de recompensa millonario dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para quien aportara información que permitiera localizarlo.

Con su captura ya son cinco los detenidos en el expediente . Entre ellos se encuentran sus hermanos Luis Muñoz y Jorge, alias “Morcilla” , además de Mario Peralta y un adolescente de 17 años , arrestado durante otro allanamiento realizado en la madrugada de este jueves.

La investigación continúa para dar con el resto de los sospechosos que, según la hipótesis de la Justicia federal, integraban el grupo que emboscó y abrió fuego contra los agentes.

Fuente: Infobae