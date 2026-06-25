Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier: estaba en la casa al momento del femicidio de Agostina Vega

Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier y madre de la hija que tienen en común, fue detenida este jueves en Córdoba . De acuerdo con la investigación, la flamante detenida se encontraba en la casa al momento del femicidio de Agostina Vega .

La medida fue ordenada por el fiscal de instrucción Raúl Garzón, que investiga el crimen de la adolescente de 14 años. Palmero quedó imputada por encubrimiento agravado , según informaron medios cordobeses, y se convierte de esta manera en la cuarta sospechosa por el femicidio.

Los otros detenidos, además de Barrelier -imputado por homicidio triplemente agravado-, son Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, ambos investigados por encubrimiento agravado por mediar contexto de violencia de género.

Para el Ministerio Público Fiscal, el círculo íntimo de Barrelier habría montado una red de contención y encubrimiento tras el crimen.

La detención de Palmero se da luego de los peritajes acústicos en la casa de Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, que determinaron que la pareja del principal acusado podría haber escuchado lo que sucedía en el cuarto donde Barrelier habría encerrado a Agostina la noche del 23 de mayo.

Marianela se había presentado previamente ante la Justicia en calidad de testigo, según se pudo saber tras el levantamiento del secreto de sumario, y reconoció ante el fiscal que estaba presente en la casa la noche del crimen.

Según declaró, ese sábado Barrelier estaba "jugando a la Play en el living, cerca de las 21:45". Palmero indicó que en un momento su pareja dijo “voy y vengo” y salió de la casa.

“No sé dónde estuvo. Demoró menos de 20 minutos y, cuando volvió, se puso a jugar a la Play con nuestra hija, sin comentar nada de esa salida”, declaró.

La mujer remarcó que Barrelier “fue el único que salió de la casa en ese momento y por ese lapso”.

“Claudio siguió jugando a la Play y, de hecho, comió en el living solo dos empanadas y, sin más sobresaltos, se acostó cerca de las 03:00 de la mañana”, agregó en su declaración, según informó El Doce TV .

Fuente: Clarín