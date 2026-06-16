Tiene 104 años, vio todos los Mundiales y quiere cumplir un sueño antes de morir: el emotivo video a Messi

La historia de Yolanda emocionó a miles de personas en las redes. Nació antes de la primera Copa del Mundo , vivió cada edición del torneo y ahora tiene un último deseo: encontrarse cara a cara con Lionel Messi .

A lo largo de sus 104 años de vida, Yolanda fue testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia. Vio cambiar el mundo, atravesó distintas épocas y también siguió una pasión que la acompañó siempre: el fútbol.

Su historia se volvió viral en las últimas horas por un mensaje tan simple como conmovedor. Frente a una cámara, la mujer expresó su deseo de conocer a Lionel Messi, el referente de la actual Selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022.

“ Messi, soy Yolanda, te amo, te quiero, te quiero mirar de frente. Sé que no va a poder ser, pero bueno. Igual, te mando un abrazo grandote. Te quiero muchísimo, Messi. Tengo 104 años y quiero verte antes de morir ”, dijo en la cuenta @verow de X con una sonrisa que conquistó a miles de usuarios en las redes sociales con gran velocidad.

El video generó una fuerte repercusión y despertó una ola de comentarios de personas que comenzaron a compartir el mensaje con la esperanza de que llegue al capitán argentino. Muchos destacaron la ternura de sus palabras y el valor simbólico de una mujer que atravesó más de un siglo de vida manteniendo intacta la ilusión.

La historia de Yolanda no tardó en viralizarse y generó una catarata de mensajes de apoyo en las redes sociales . Entre bromas sobre la cantidad de Mundiales que pudo ver a lo largo de su vida, también aparecieron numerosos comentarios cargados de cariño y admiración hacia la mujer de 104 años.

“ Faaaaa, la señora está mejor que yo ”, comentó una persona sorprendida por la energía que mostró Yolanda en el video. También hubo quienes intentaron impulsar una campaña para que el mensaje llegara al capitán de la Selección argentina. “ X, hazlo posible.. .”, publicó un internauta, en referencia a la red social donde se difundió la grabación.

Fuente: TN