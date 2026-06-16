Ni PVC ni madera: el material que puede durar hasta 30 años y gana terreno en cielorrasos y reformas

Al construir cielorrasos y revestimientos, el PVC fue durante años una de las opciones más elegidas por su precio accesible, su resistencia y su instalación sencilla. Sin embargo, en los últimos años comenzó a ganar lugar otro material con una propuesta más moderna y fácil de mantener .

Se trata del WPC , o Wood Plastic Composite , un material fabricado a partir de madera y plástico que imita la apariencia de la madera natural. Se popularizó porque es resistente, estético y muy sencillo de mantener.

Este material se fabrica con una mezcla de fibras vegetales , como madera o bambú, y polímeros plásticos . Esta combinación da como resultado placas que imitan la apariencia de la madera, pero mucho más resistentes al desgaste, la humedad y los golpes.

Contrario a la madera, el WPC no tiene que ser barnizado constantemente , no se pudre con facilidad y, además, requiere muy poco mantenimiento . Por este motivo, comienza a ser muy utilizado para revestimientos interiores, paredes decorativas, espacios semicubiertos y cielorrasos.

Si bien el PVC sigue siendo más económico, el WPC presenta una ventaja clave: tiene una terminación mucho más cálida y decorativa . Como si fuera poco, tiene una vida útil muy larga, con paneles que pueden durar hasta 30 años.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Sin embargo, antes de colocarlo, es fundamental revisar si el producto puede ser utilizado para cielorrasos o interiores , debido a que no todos los paneles tienen la misma resistencia. También, como es más denso que el PVC, podría llegar a necesitar una estructura de soporte.

Así, aunque el PVC es uno de los materiales más elegidos para cielorrasos o reformas en el hogar, el WPC aparece como una alternativa intermedia entre el PVC y la madera . Este material ofrece estética, resistencia y bajo mantenimiento, lo que permite renovar ambientes de manera moderna.

Fuente: TN