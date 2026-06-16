Nietzsche: “No es la falta de amor, sino la falta de amistad, lo que hace infelices a los matrimonios”

Las frases de Friedrich Nietzsche siguen generando debates más de un siglo después de haber sido escritas. Una de las más conocidas sobre las relaciones de pareja afirma: “ No es la falta de amor, sino la falta de amistad, lo que hace infelices a los matrimonios ”.

A simple vista, la reflexión puede resultar sorprendente. Después de todo, el amor suele considerarse el ingrediente fundamental de cualquier relación. Sin embargo, el filósofo alemán proponía una mirada distinta: una pareja no se sostiene únicamente por la atracción o los sentimientos románticos, sino también por la capacidad de construir una amistad sólida.

Para Nietzsche, la convivencia, la confianza y el compañerismo eran elementos tan importantes como el amor mismo.

Cuando Nietzsche habla de amistad dentro del matrimonio, no se refiere únicamente a llevarse bien o compartir momentos agradables. Implica confianza , respeto mutuo , apoyo emocional y la capacidad de acompañarse incluso cuando desaparecen la novedad o la intensidad de los primeros años de la relación.

Según esta visión, una pareja puede seguir sintiendo amor, pero si pierde la complicidad, la admiración o la capacidad de disfrutar del tiempo compartido, es más probable que aparezcan la distancia emocional y la insatisfacción.

Por eso, la frase sugiere que el problema no siempre es la ausencia de amor, sino la falta de un vínculo profundo que permita sostener la relación a largo plazo.

Desde la psicología moderna, numerosos especialistas coinciden en que las relaciones más satisfactorias suelen combinar amor romántico y amistad. Entre los aspectos que fortalecen este tipo de vínculo se encuentran:

Estos factores contribuyen a construir una conexión que va más allá de la atracción inicial.

Aunque escribió en el siglo XIX, la reflexión de Nietzsche se acerca a conclusiones que hoy también destacan diversos estudios sobre las relaciones humanas.

Muchas investigaciones muestran que las parejas más estables no necesariamente son las que experimentan mayor pasión, sino aquellas que logran mantener una relación basada en el compañerismo, la confianza y el respeto mutuo.

En este sentido, la amistad funciona como una base que ayuda a atravesar conflictos, cambios personales y etapas difíciles sin que el vínculo se deteriore por completo.

La reflexión de Nietzsche invita a repensar qué se busca en una relación de pareja. Más allá de los gestos románticos o de la intensidad emocional, plantea la importancia de construir un vínculo donde también exista admiración, escucha y apoyo cotidiano.

En definitiva, cuando Nietzsche afirma que la falta de amistad hace infelices a los matrimonios, no está restando importancia al amor. Por el contrario, sugiere que el amor puede fortalecerse cuando está acompañado por una amistad genuina. Para el filósofo, una relación duradera no depende solo de lo que se siente, sino también de la calidad del vínculo que dos personas construyen día a día.

En una época en la que muchas relaciones comienzan impulsadas por la atracción o la afinidad emocional, la frase de Nietzsche recuerda que la convivencia exige mucho más que sentimientos intensos.

La amistad aporta estabilidad, comprensión y una sensación de equipo que permite enfrentar los desafíos cotidianos. Por eso, para muchas personas, la pareja ideal no es solo aquella con la que existe amor, sino también aquella con la que se puede conversar, confiar y compartir la vida como con un mejor amigo.

La vigencia de esta reflexión radica en que pone el foco en un aspecto que a menudo pasa desapercibido: el amor puede iniciar una relación, pero la amistad suele ser lo que ayuda a sostenerla en el tiempo.

Fuente: TN