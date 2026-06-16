Qué es la regla 3-30-300 para reducir el estrés en ciudades y cómo aplicarla en casa

Vivir en una gran ciudad tiene ventajas, pero también puede traer consecuencias para la salud mental. El ruido constante, el tránsito, las multitudes y la falta de espacios verdes son algunos de los factores que suelen aumentar los niveles de estrés y agotamiento.

En este contexto, ganó popularidad la llamada regla 3-30-300 , una propuesta impulsada por especialistas en urbanismo que busca acercar la naturaleza a la vida cotidiana. La idea es simple: incorporar más contacto con áreas verdes para favorecer el bienestar físico y emocional .

Aunque fue pensada para diseñar ciudades más saludables, muchas personas comenzaron a aplicarla también en sus hogares.

La regla fue desarrollada por el investigador y urbanista belga Cecil Konijnendijk y se basa en tres objetivos relacionados con la presencia de naturaleza en el entorno diario.

Según esta propuesta, cada persona debería:

La teoría sostiene que estos tres factores contribuyen a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer una mayor conexión con el entorno.

Diversas investigaciones demostraron que el contacto con espacios verdes puede tener efectos positivos sobre la salud mental.

Observar árboles, plantas o paisajes naturales ayuda a reducir la fatiga mental, mejora la concentración y favorece estados de relajación . Además, pasar tiempo en entornos verdes suele asociarse con niveles más bajos de ansiedad y una mejor percepción del bienestar general.

Por este motivo, muchos expertos consideran que la presencia de naturaleza no es solamente una cuestión estética, sino también un factor importante para la calidad de vida.

Aunque no todas las personas viven cerca de parques o grandes espacios verdes, existen formas de adaptar el concepto al hogar. Algunas recomendaciones incluyen:

Si bien estas acciones no reemplazan completamente el acceso a grandes áreas verdes, pueden aumentar la sensación de conexión con la naturaleza y generar beneficios similares.

Quienes promueven la regla 3-30-300 sostienen que una mayor presencia de naturaleza puede aportar ventajas tanto físicas como emocionales. Entre los beneficios más mencionados se encuentran:

Fuente: TN