Con un Haaland arrollador, Noruega goleó a Irak y tuvo un buen debut mundialista en Boston

Con un Erling Haaland arrollador , Noruega cumplió este martes en su debut en el Mundial 2026 y goleó 4 a 1 a Irak por el Grupo I. El delantero de Manchester City metió un doblete y completaron la faena Leo Oestigaard y Hussein, en contra.

El Androide fue letal en el primer tiempo para definir dentro del área y aprovechar un blooper de la defensa rival. Con estos registros, suma 57 gritos en 50 partidos con Los Vikingos Rojos.

Irak mostró su plan en el comienzo que fue pelotazos para los dos delanteros y buscar el mano a mano con los defensores rivales. En ese aspecto los noruegos evidenciaron problemas en el juego aéreo y fue la razón para que los asiáticos jueguen en los primeros minutos cerca del arquero Nyland.

Pero ese segmento duró poco hasta que Haaland empezó a entrar en juego y a mostrar sus cualidades.

A los 6 minutos, el Androide entró por primera vez en escena al sacarse a la carrera de encima a su marcador, pero luego no pudo encontrar a Sørloth en el centro atrás.

El cero se rompió a los 28 minutos, con un desborde y centro bajo desde la izquierda de Wolfe y una conexión de Haaland para mandarla al fondo del arco.

Cuando parecía que Noruega lo iba a liquidar, Irak desnudó falencias en la última línea europea y a los 38 logró el empate: Ammari llegó al fondo por izquierda, tiró el centro y Hussein cabeceó y venció a Nylan.

Haaland demostró por qué no se le puede regalar nada en el área y a los 42 minutos aprovechó un blooper entre Tahsen y el arquero Hassam Hachim y tocó al gol para adelantar otra vez a su equipo.

Los últimos instantes de la etapa fueron a puro ataque de Irak, que estuvo muy cerca de empatar: primero con un remate de Al-Hamadi y luego con un bombazo desde lejos de Hashem que se fue apenas por arriba.

En el complemento, ambos equipos sintieron el cansancio y desgaste y eso favoreció a Noruega, que encontró piernas frescas con los suplentes y en la primera que tocó, Oestigaard aumentó con un cabezazo.

Faltaba algo más y fue en tiempo adicionado. Haaland la bajó en el área de cabeza y la empujó en contra Hussein para que los Vikingos Rojos saquen un aprobado en Boston.

El Androide convirtió sus dos primeros goles en la Copa del Mundo en su debut en la máxima cita y acrecentó su poder de fuego en la historia con la Selección de Noruega.

Con estas conquistas, el delantero del Manchester City acumula 55 goles en 49 partidos y busca seguir rompiendo redes en el Mundial 2026.

Irak (1): Jalal Hassan Hachim (4); Hussein Ali, Zaid Tahseen (4), Akam Hashem (5), Merchas Doski (5); Aymen Hussein (4), Zaid Ismail (5), Amir Al-Ammari (5), Ibrahim Bayesh (5); Ali Al-Hamadi (6) y Ali Jasim (6). Director técnico: Graham Arnold.

Noruega (4): Ørjan Nyland (6); Julian Ryerson (6), Kristoffer Ajer (5), Torbjørn Heggem (5), David Møller Wolfe (6); Fredrik Aurness (5), Sander Berge (6), Martin Ødegaard (5); Alexander Sørloth (4), Erling Haaland (9), Antonio Nusa (7). Director técnico: Stale Solbakken.

Goles : PT 29’, Haaland; PT 38’ Hussein; PT 42’ Haaland; ST 31’ Oestigaard; ST 52’ Hussein, en contra.

Cambios : ST 13’ Marko Farji (5) por Ismail y Zidane Iqbal (5) por Al-Amadi; ST 27’, Oscar Bobb (4) por Sørloth, Andreas Schjelderup (5) por Nusa, Leo Oestigaard (7) por Wolfe, Kristian Thorstvedt (5) por Aursnes, Mustafa Saadoon (4) por Hussein Ali, Ahmed Qasem (5) por Ali Jassim; ST 33’ Mohamad Ali (5) por Bayesh; ST 36’ Patrick Berg (5) por Ødegaard.

Árbitro : Pierre Ghislain Atcho (Gabón) (8).

Redactor de Último Momento y portadista web.

Fuente: Clarín