Por la intimación de la Justicia, suspenden actos frente a la casa de Cristina: el sábado, marcha a Parque Lezama

A un año del inicio de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, los dirigentes más cercanos preparan el acto principal para este sábado, en coincidencia con el día de la Bandera, mientras fogonean la nueva consigna vinculada con la discusión interna del peronismo. A “Cristina libre” le siguió “Cristina inocente” y ahora “Cristina candidata” , con el propósito de mantener la centralidad de la ex presidenta de cara al próximo proceso electoral.

Las actividades frente al edificio de San José 1111, en el barrio de Constitución, arrancaron hace dos semanas. El plan original era que hubiera diferentes actos casi todos los días (fueron movilizando municipios como Morón, Hurlingham, Quilmes y Lanús) y dos más convocantes, uno el día que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y otro el sábado 20.

En esta semana, sin embargo, las concentraciones se interrumpieron primero por la muerte de Taty Almeida , la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. El cortejo fúnebre que llevaba los restos de la referente del movimiento de derechos humanos al cementerio de Chacarita pasó este martes por San José y Humberto Primo, y Cristina Kirchner salió al balcón con una bandera con formato de pañuelo con el lema “Memoria, Verdad, Justicia”.

A su vez, el juez Rodrigo Giménez Uriburu envió una intimación para que “ se abstenga de desplegar conductas que puedan implicar el incumplimiento” de las condiciones de la detención domiciliaria, luego de que en una de las movilizaciones se desplegara una bandera que cruzó la calle y uno de sus extremos colgaba de su balcón. Fue en un acto encabezado por Mayra Mendoza, y la bandera tenía la inscripción “De San José a la Rosada”.

Este miércoles era el turno de “La Matanza con Cristina”, organizado por agrupaciones de ese distrito alineados con la ex mandataria, pero fue suspendido. “Cancelado por la Justicia corrupta” , anunciaron en redes sociales. Según dirigentes involucrados en el armado de las actividades lo mismo sucedería con las previstas para el jueves y viernes, con la decisión de concentrarse en la marcha del sábado.

En una conferencia de prensa en el Senado la semana pasada , como en cada uno de los actos, diputados y senadores difundieron un comunicado en el que acusaron a la Justicia de “atentar contra la democracia” y de “ejecutar una proscripción política inadmisible” . También cuestionaron las “condiciones excepcionales y restrictivas que rodean su injusta y arbitraria detención” , a diferencia de las reglas menos severas para condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico con prisión domiciliaria.

Esos ejes se repetirán el sábado, con una marcha de Parque Lezama a San José 1111. En el último tiempo tomaron fuerza las apelaciones a una candidatura de Cristina Kirchner para visibilizar el impedimento y protestar contra la “proscripción”. De ese modo el sector conducido por la ex presidenta busca bajarle el precio a las aspiraciones de Axel Kicillof , en la previa a la etapa de las negociaciones electorales.

“Una elección con ella sin poder participar va a tener graves problemas, porque hay un montón de argentinos que quieren votarla, que no quieren votar otra cosa. No quieren votar candidatos por default. Vamos a hacer todo lo posible para que pueda competir”, aseguró Máximo Kirchner en C5N. Unos días antes Oscar Parrilli lo había dicho de manera más cruda al ingresar a una reunión del PJ en la sede de la calle Matheu : “Va a ser un candidato trucho el que se presente el año que viene, porque Cristina está proscripta”.

Kicillof todavía no confirmó si el sábado participará de la movilización. Las palabras de la legisladora porteña Berenice Iañez , vinculada a Andrés Cuervo Larroque e integrante del MDF liderado por el gobernador, sumaron tensión en la previa. Hace unos días dijo que Cristina Kirchner “está bastante equivocada y jode bastante las pelotas” , comparó el balcón de Constitución con el de Romeo y Julieta, e ironizó con que “eso no terminó bien”.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín