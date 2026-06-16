Bullrich quiere bajar la sesión del Senado por Adorni y un opositor explotó: “Nunca vamos a salvar a ese idiota impresentable”

El Senado se convirtió en un verdadero polvorín que puede explotar este miércoles a las 18 cuando Victoria Villarruel se junte, en una nueva reunión de labor, con los presidentes de bloque. Allí, Patricia Bullrich buscará suspender la sesión que estaba agendada para este jueves con la intención de evitar que se cuele el escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La maniobra busca bloquear la ofensiva del peronismo , que quería incluir en la sesión -en la que se iba tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada- una resolución para pedir la interpelación del ministro coordinador con "moción de censura" para desplazarlo.

En este escenario, los bloques aliados (como el PRO y la UCR) no quieren quedar como los desestabilizadores, pero ya empiezan a perder la paciencia con la estrategia gubernamental.

En las filas del oficialismo ya no saben cómo contener a los senadores que formaron la mayoría de los 44 y crece la versión de que si el jefe de Estado no toma una decisión en los próximos días, juntarán la mayoría absoluta, 37 senadores, para desplazar a Adorni.

Por eso, hay preocupación en el bloque libertario por un efecto dominó que termine con el ministro coordinador echado . Entienden que los aliados podrán acompañar la decisión de no sesionar este jueves para ponerle un freno a los K, pero no está garantizado que el tema vaya creciendo y la próxima semana puedan buscar la destitución del jefe de Gabinete (o al menos su interpelación).

Encima, la idea de Bullrich de apurar la sesión informativa para que Adorni vaya al Senado el 2 de julio se chocó con la resistencia del ministro coordinador . Por eso, la jefa del oficialismo anticipó su decisión de suspender la sesión del jueves con la intención de darle más tiempo a la Casa Rosada para que resuelva el futuro del funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"Va a ser una muerte lenta si no es ahora será la semana siguiente o la otra" , aventuró un legislador oficialista pronosticando lo que se viene en la Cámara alta para las próximas semanas.

Tanto el PRO como la UCR y los bloques provinciales evitan dar una definición sobre el pedido de interpelación. Desde el macrismo guardaron silencio tras el fuerte documento mediante el cual pidieron que Adorni dé un paso al costado, aunque dejaron trascender que acompañarán el proceso si el jefe de Gabinete sigue en su cargo.

Los radicales se reunirán antes de labor, pero ya anticiparon que se le acortan los tiempos al funcionario. "Si no es esta semana será la otra", deslizó un senador.

En tanto, desde Provincias Unidas advirtieron que una cosa es la opinión pública sobre el jefe de Gabinete y otra es alinearse detrás de la idea del peronismo para pedir la interpelación con moción de censura.

Por su parte, José Mayans , jefe de Unión por la Patria, parece decidido a mantener el proyecto de resolución para avanzar con la destitución del jefe de Gabinete, que tras presentar su declaración jurada confesó haber omitido declarar más de US$ 500 mil .

El formoseño quiere dejar al descubierto a aquellos senadores que no quieren empujar al jefe de Gabinete y, por eso, la opción de suspender la sesión puede ser una salida para el oficialismo. Pero está claro que la opción terminará por trabar la agenda parlamentaria del Gobierno.

Lo cierto que uno de los senadores que estalló con el escándalo Adorni fue el santacruceño José María Carambia , quien supo ser parte de la mayoría de los 44 , pero que suele tener juego propio y negocia directamente con la Casa Rosada cada voto.

"Nunca vamos a salvar a ese idiota impresentable" , advirtió Carambia, quien juega en tándem con su compañera de bloque Natalia Gadano. Hay un profundo malestar por el destrato que viene sufriendo la provincia.

A todo esto, en la Cámara baja siguen con atención las negociaciones en el Senado porque si finalmente hay un gesto a favor de avanzar con la interpelación y moción de censura, entienden que eso puede terminar de convencer a los diputados que están en duda de cara a la sesión pedida para el 23 de junio con la intención de tratar un paquete de proyectos orientados a expulsar a Adorni.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín