¿Nuevo gesto? Milei viaja a Rosario por el acto del Día de la Bandera y lo llevaría a Adorni

Javier Milei participará este sábado de los festejos por el Día de la Bandera en Rosario y se espera que Manuel Adorni lo escuche cerrar el acto matutino desde la platea desplegada frente al escenario, en el que también estarán presentes el intendente Pablo Javkin y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro , los otros dos oradores del evento.

La eventual presencia del jefe de Gabinete en el remozado Monumento a la Bandera significaría, en los hechos, un nuevo gesto de respaldo del Presidente en la peor semana del vocero desde que se desató el escándalo sobre su figura aquel aciago domingo 8 de marzo.

Las aclaraciones que hizo la semana pasada para justificar su incremento patrimonial, el hallazgo de 200 mil dólares en la casa que le legó su fallecido padre y una suma de 500 mil dólares en bitcoins , ambas sumas no declaradas, no convencieron ni a propios ni ajenos. La oposición, de hecho, buscaría forzar una moción de censura en el Congreso contra el ministro coordinador para forzar su salida del Ejecutivo.

Si bien la organización del encuentro está a cargo de la gobernación santafesina, también participará de la misma la Secretaría general de la Presidencia habida cuenta de la presencia de Milei y su Gabinete. Este martes, desde Balcarce 50 informaron que Adorni "en teoría" debería acompañar al mandatario en los faustos en memoria del creador de la enseña nacional, Manuel Belgrano.

De acuerdo al cronograma del acto, el mismo comenzaría a las 10 con la llegada del primer mandatario, que el último viernes le confirmó a Pullaro su asistencia en una breve conversación telefónica . Tras el izamiento de la bandera, la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería de Patricios interpretará la canción "Aurora" y luego los presentes entonarán las estrofas del himno nacional.

Más tarde llegará la hora de los discursos, en primer término hablará el intendente rosarino, continuará el gobernador Pullaro y, por último -previa a la toma de juramento a liceístas y personal militar-, cerrará el encuentro el Presidente.

Como sea, la presencia de gran parte del Gabinete libertario en el Monumento a la Bandera se producirá luego de la inauguración de las obras de remodelación del histórico paseo . Este miércoles, de hecho, se llevará a cabo el acto de inauguración de las mismas que encabezará el propio Pullaro.

El gobierno santafesino tuvo que asumir la finalización del proyecto que años atrás había comenzado la Nación pero que se abandonó al comienzo de la administración de LLA. Así, el Gobierno provincial destinó más de $ 4.000 millones para concluir una tarea que había quedado paralizada.

Entre las obras más relevantes se destacan los trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura. También se restauraron "la llama votiva" y los numerosos elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.

Como sea, la visita de Milei a Rosario no sería la única excursión por el interior del país. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo lo invitó a participar de los festejos por el Día de la Independencia el 9 de julio en la Casa Histórica, ubicada en la capital provincial. "Se invita también a todo el Gabinete pero el horario del acto dependerá de Nación", aclaran en la gobernación tucumana.

¿ Adorni también participará de la celebración en el mismo lugar en el que en 2024 se rubricó el olvidado Pacto de Mayo?

El 23 de junio el mandatario tendrá otra jornada en la que blandirá su espada por la denominada batalla cultural. Durante esa jornada, la misma en la que la Cámara de Diputados podría discutir una moción de censura sobre Adorni , el mandatario tiene previsto encabezar una reunión de la Fundación Faro, el think tank libertario que lidera el ensayista Agustín Laje y que es tutelado por el asesor Santiago Caputo.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín