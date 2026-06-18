Terror en una heladería de La Matanza: ataque de tres ladrones armados para robarle a un hombre y su hija de 10 años

Un hombre y su hija de 10 años fueron víctimas de un violento asalto concretado por tres ladrones armados en una heladería ubicada en González Catán, en La Matanza.

Tanto el hombre como la menor fueron golpeados a pesar de que no opusieron resistencia. Y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local comercial.

Fuentes policiales confirmaron que el robo se produjo en la heladería La Roxy, ubicada sobre calle Simón Pérez 5001. A pocos metros del Polideportivo Caminante, obra del padre Mario.

Ocurrió cerca de las 21.30 del lunes, cuando el hombre y su hija se encontraban para tomar un helado.

Allí, tres ladrones con capuchas y gorras irrumpieron armados en el local.

Estaban vestidos con camperas, capuchas, gorras y guantes. Y uno solo tenía la cara cubierta con un pasamontaña. Los dos restantes, en todo momento, actuaron sin ocultar su rostro.

El hombre se puso cerca de su hija para protegerla. Pero de una manera violenta, dos de los asaltante no sólo lo separaron de la menor, sino que además lo amedrentaron apuntándolo permanentemente con el revólver exigiéndole que "les diera todo".

En ningún momento, las víctimas opusieron resistencia. Sin embargo, el accionar violento fue creciendo y no conforme con lo que el hombre les había entregado, los agredieron. Tanto a él como a su hija.

El video es más que elocuente. Al hombre lo empujan, lo golpean, lo cachean y le llevan todo lo tenía encima.

La secuencia es corta. Pero demuestra el grado de violencia de los delincuentes y el momento de terror para las víctimas.

Los dueños de la heladería confirmaron lo ocurrido no es de este año nomás. Y que desde julio de 2022 los asaltaron cinco veces.

"Hay una falta de respuesta alarmante en la Policía. Entran, rompen, roban a cualquier hora. L agente tiene miedo de venir. Ya ni sé la cantidad de denuncias que tenemos hechas, pero todo sigue igual. Nadie hace nada", se resignó la dueña del local en diálogo con El Trece .

Fuente: Clarín