El extitular de la IGJ cuestionó el fallo que benefició a la AFA de “Chiqui” Tapia: “Es una burla a la población”

El ex titular de la Inspección General de Justicia Daniel Vitolo salió cuestionar el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que benefició a la AFA que comanda Claudio "Chiqui" Tapia en medio del Mundial 2026. El ex funcionario, que fue uno de los que impulsó las investigaciones dentro de la AFA, sostuvo que la decisión judicial de avalar el cambio de domicilio a Provincia es "una burla a la población".

Vitolo estuvo al frente de la IGJ hasta la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, quien decidió reemplazarlo . Durante su gestión en el organismo de control de las sociedad y asociaciones civiles impulsó una serie de controles en la AFA luego de detectar que el ente del fútbol no había presentado los balances obligatorios durante varios años. Además, designó una serie de veedores dentro de la AFA.

─¿Lo sorprendió el fallo de la Cámara Nacional Civil que avaló el cambio de domicilio a Provincia de la AFA?

─Fue una sorpresa, pero sobre todo es una nueva desilusión judicial. Todos vimos que durante un año la AFA nunca se mudó, que esa decisión de poner la sede en la Provincia era falsa y que el domicilio que habían declarado era un pastizal. Entonces que la Justicia diga ahora que el cambio de domicilio a la Provincia es válido desde 2024 es irregular y sobre todo es una burla a la población.

─ ¿Por qué cree que la Justicia tomó esta decisión?

─Es muy claro. La AFA necesita impedir que se abran los balances para que no se sepa que es lo que hay ahí adentro. Pero sobre todo para que no se sepa que es lo que no hay, porque evidentemente los balances no estaban. Hay un montón de dinero de la AFA que no está reflejado en los estados financieros de la institución y sobre eso tenían que dar explicaciones. Ahora, con el cambio a la Provincia, eso se terminó.

─ Con el fallo también se anulan a los veedores que usted había impulsado para que controlen a la AFA, ¿le llama la atención esa decisión?

─La cancelación de los veedores era el tema que más le importaba a la AFA . Porque los veedores eran los que iban a acelerar los tiempos de la investigación. Es muy sencillo. En las causas penales los tiempos son más lentos, hay que pedir requerimientos, los debe avalar el juez y hay muchos procesos que cumplir. En el caso de los veedores, tienen la facultad de ingresar directamente en los papeles de la institución, revisar los números y detectar omisiones o irregularidades. Y esa información incluso la pueden aportar a la Justicia. Eso es justo lo que no quería la AFA y ahora lo consiguieron.

─ ¿Creé que puede haber existido una maniobra judicial para beneficiar a la AFA?

─Mire, para la AFA esta resolución era muy importante, eso está claro. Y necesitaban que sea inmediata o muy cercana a la decisión judicial que resolvió que la causa de la mansión de Pilar vuelva al fuero Penal Económico y deje de estar en el fuero federal bajo jurisdicción del juez Adrian Charvay. Necesitaban una buena noticia.

Luciano Pantano y su madre Ana Conte, los presuntos testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino , fueron los encargados de impulsar el cambio de fuero en la causa de la mansión de Pilar para que se traslade al juzgado de Charvay, al que consideraban un juez más benévolo. La Justicia primero les dio la razón, pero la semana pasada la Cámara en lo Penal Económico apartó al juez Charvay y regresó el expediente a su fuero original.

─ ¿Cómo queda ahora la situación de la IGJ nacional y de los veedores?

─El trabajo que hizo hasta ahora la IGJ queda totalmente anulado, ya no tiene jurisdicción y es la Provincia quien deberá analizar los balances. Salvo que el Ministerio de Justicia apele y pida un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. De todas maneras hubo muchísimas trabas de la AFA. Los veedores nunca pudieron tomar posesión total del cargo.

─ ¿Le genera alguna sospecha la decisión judicial?

─El vínculo de la AFA con la Justicia siempre estuvo señalado. Recordemos que hay participación de jueces en distintos organismos de control del fútbol como el tribunal de Disciplina, entre otros. Algo de eso pareciera que está detrás de todo esto. La apertura de los balances, entre otras cosas, iba a permitir conocer en qué se gastaba la plata, y a quiénes se le pagaban viajes, traslados, viáticos y sobre todo quiénes eran los pasajeros. En esa lista, potencialmente, podían aparecer jueces que integran los organismos de la AFA.

-¿Cree que ahora la Provincia de Buenos Aires va a controlar a la AFA?

-Se terminó, no tienen interés en controlar nada, no preguntan nada. Axel Kicillof ya le dio un mano a Tapia cuando le abrió la puerta para que se instale en la Provincia . Y ahora se la va a volver a dar.

Fuente: Clarín