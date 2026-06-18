El fiscal pone la mira en las incongruencias de los gastos en dólares declarados por Adorni

Los números del contratista Matías Tabar y los de Manuel Adorni no coinciden. ¿Cuánto salió, efectivamente, la refacción de la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cua? Para determinar si fueron 249.000 dólares o no más de 179.000, el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una serie de medidas de prueba. Los dichos públicos del Jefe de Gabinete generaron más sospechas alrededor de la propiedad.

Un punto sensible en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito es el costo de la casa del barrio privado ubicado en Exaltación de la Cruz, y de las obras para refaccionarla. Ese inmueble fue omitido en la declaración jurada del año 2024 y la compra se escrituró por 120.000 dólares.

De ese valor, 20 mil aportaron en efectivo Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Los 100 mil restantes fueron producto de un préstamo en efectivo realizado por Graciela Molina (jubilada de la Policía Federal) y su hija Victoria Cancio.

Tiempo después, el funcionario le pagó a sus prestamistas 30.000 dólares de esa deuda. Antes de noviembre de este año debe cancelar los 70.000 restantes más un interés de 11%.

Corregida la omisión en la declaración jurada, la casa se incorporó al patrimonio de 2024. Pero esa rectificación se hizo este año, como consecuencia inmediata del inicio de la investigación patrimonial a cargo del fiscal Pollicita.

Entonces, Manuel Adorni declara en su patrimonio de 2024 la casa en Exaltación de la Cruz, de 190,43 metros cuadrados de superficie, por un valor de 88.594.824,95 pesos . Posee el 50% del inmueble, ya que la mitad restante corresponde a su esposa.

Originalmente, el Jefe de Gabinete había decidido que el 100% de la titularidad la declarase su esposa, omitiendo así el 50% que le corresponde.

Esa propiedad es consignada en la declaración de bienes del año pasado, es decir, en su última declaración jurada, por un valor de 156.926.249,75 pesos , siempre siendo titular del 50% y comprado con ingresos propios y crédito a colación del préstamo de Molina y Cancio.

Uno de los aspectos que analiza Pollicita es el valor real de las refacciones realizadas en el inmueble. Nuevas sospechas surgieron en el marco del expediente, producto de la última entrevista televisiva de Adorni a LN+, en la que dijo que pagó menos de lo que Matías Tabar admitió en sede judicial, bajo juramento de decir verdad. Lo que sí está claro, es que Manuel Adorni pagó al contratista en dólares y en efectivo.

El fiscal pidió entonces a la administración del barrio Indio Cua que en 72 horas le remita los registros de ingreso, egreso, autorización o acceso correspondientes al lote 380, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

La medida -explicó- se dirige a reconstruir “aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas, acondicionamiento, provisión de materiales, amoblamiento y demás gastos que vienen siendo objeto de investigación”. Por eso, “no se requiere información sobre visitas personales, reuniones o movimientos ajenos a esa finalidad”.

La información remitida a la fiscalía deberá indicar, fecha y horario de ingreso o egreso, persona autorizante, nombre o razón social del proveedor o contratista, datos identificatorios disponibles, motivo declarado del ingreso, rubro o actividad, lote de destino y categoría bajo la cual fue registrado el acceso.

El representante del Ministerio Público Fiscal también ordenó que se detallen constancias relativas a recepción de mercadería, paquetería, materiales, muebles, electrodomésticos, o cualquier otro envío “con indicación de fecha, empresa interviniente, destinatario y persona que recibió o retiró el paquete”.

La duda central es cuánto invirtió Manuel Adorni en refaccionar la vivienda y cuál es el origen de los dólares con que pagó esos trabajos . ¿Puede la obra duplicar el valor del inmueble? Es otro de los interrogantes.

Otro gasto vinculado a las remodelaciones surge de una pericia realizada sobre el celular del contratista. Se pagó a la empresa “Rosen The Store” 8.183.303,25 pesos en productos de blanquería. La fiscalía pidió los detalles de esa operación, no sólo qué se adquirió sino también cómo se pagó.

Según la documentación que consta en el expediente, la primera entrega de dinero realizada por el Jefe de Gabinete a Tabar se concretó el 16 de noviembre de 2024. Fueron 35.000 dólares. Semanas después, Adorni pagó 20.000 dólares más.

En abril de 2025 el ritmo de pagos cobró mayor periodicidad. Ese hizo dos entregas, de 10.000 y 20.000 dólares.

En mayo del año pasado hubo tres entregas de divisas, según declaró Tabar en sede judicial. Fueron dos pagos de 30 mil dólares y uno de 40.000.

En junio hubo dos entregas, de 30.000 y 10.000 dólares . A los doce días de ese último pago, ya en julio de 2025, el Jefe de Gabinete pagó 40.000 dólares más.

A mediados del año pasado el Jefe de Gabinete, por entonces Secretario de Medios y vocero del Gobierno, había desembolsado en efectivo -durante diez meses-, 225.000 dólares. Contó Tabar ante el fiscal Pollicita que quedaba un saldo de 20.929 dólares que fue cancelado una vez que se entregó la llave de la propiedad.

El cálculo final volcado en la planilla que incluye pérgolas, refacciones en la piscina, una cascada, parquizado, la construcción de una parrilla, sistema de riego, plantas para la terraza, sistema climatizado para la pileta, entre otras obras. La obra finalizada demandó un total de 245.929 dólares.

Esos valores son contrastados con los dólares que ahora admitió tener Manuel Adorni.

En la nueva declaración jurada correspondiente a 2024 el Jefe de Gabinete admitió haber tenido al comienzo de ese año, además de 513.000 dólares producto de la venta de activos, otros tres criptoactivos.

Los gastos en dólares investigados por la justicia federal tienen un punto de inicio: octubre de 2024. En ese mes, el matrimonio Adorni-Angeletti pagó 20.000 dólares comprar la casa de Indio Cua.

Un dato: pese a tener 513.000 dólares, pidieron un préstamo en efectivo y en dólares por 100.000 a Graciela Molina y su hija Victoria Cancio.

Cuando concluye el período fiscal 2024, Manuel Adorni declara que de aquellos 513.000 dólares le quedaban 388.961.

Pero si se hiciera una cuenta directa entre la tenencia de dólares que estaban en negro y ahora se blanquearon y los gastos realizados, el saldo debería ser de 408.000 dólares.

Como decíamos: según la declaración judicial del contratista Tabar a mediados del año pasado, Adorni había desembolsado en efectivo 225.000 dólares para pagar las obras en el country. Solo quedaba un saldo de 20.929 dólares, que fue cancelado cuando se entregó la llave de la propiedad.

Entre abril y julio, en efectivo, Adorni pagó al contratista 190.929 dólares.

Si se suman los gastos constatados del viaje a Aruba de la familia del jefe de Gabinete, en el primer semestre de 2025 el funcionario movilizó 205.625 dólares.

Si se hace una cuenta inmediata, a inicios del 2025 de los 513.000 dólares a Adorni le quedaban 388.961,52. Si se le resta a ese dinero lo que pagó en efectivo de enero a julio de ese año, todavía le deberían quedar 183.336 dólares.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín