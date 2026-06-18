Brutal ataque de un desconocido a una joven en una estación de subte: Le quebró la nariz, el maxilar y tres dientes

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Larissa Ramos Raudenberg, una joven de 24 años, sufrió graves lesiones luego de ser atacada por un hombre dentro de una estación del metro de São Paulo. La víctima terminó con fracturas en el maxilar, la nariz, el rostro, tres dientes rotos y una lesión en una rodilla.





El hecho ocurrió el pasado lunes por la noche en la estación Parada Inglesa, de la Línea 1-Azul. Según el reporte policial, Larissa esperaba el tren cuando fue atacada de manera repentina por un hombre identificado como Rodrigo de Oliveira, de 25 años.





De acuerdo con el relato de la joven, el agresor primero persiguió a una amiga que la acompañaba y, al no alcanzarla, se abalanzó sobre ella. Un fuerte golpe en la rodilla la hizo caer al suelo y, una vez indefensa, continuó recibiendo patadas en la cabeza y el rostro.





"No fue un intento de robo. Tenía dos teléfonos celulares en el suelo y nunca intentó llevárselos. Incluso después de que me desmayé siguió golpeándome. Quería matarme", aseguró la víctima.





Tras el ataque, Larissa recibió atención médica en el lugar y fue trasladada al Hospital Mandaqui, donde permaneció internada antes de recibir el alta. Actualmente se recupera en su domicilio.





La joven cuestionó además la falta de seguridad en la estación y sostuvo que no había personal de vigilancia en la plataforma al momento del ataque. También manifestó sentirse insegura ante la posibilidad de volver a utilizar el transporte público.





El caso fue registrado inicialmente como lesiones corporales, aunque la víctima sostiene que se trató de un intento de femicidio y anunció que realizará una nueva presentación judicial luego de someterse a pericias médicas.





Según la policía, el agresor fue detenido tras el hecho, aunque posteriormente recuperó la libertad. La investigación continúa para determinar las circunstancias y la calificación definitiva del ataque.