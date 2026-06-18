Milei estaría dispuesto a sostener a Adorni hasta que la Justicia defina si hubo un delito

El día después de una jornada de alta tensión, en el Gobierno transmitieron alivio. Cerca del presidente Javier Milei viven con satisfacción la postergación , por una semana, de la sesión en la que la oposición pensaba impulsar los pedidos de interpelación y moción de censura, impulsada por la oposición contra el jefe de gabinete Manuel Adorni , complicado por el incremento de su situación patrimonial, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo .

Milei está dispuesto a sostener a su jefe de Gabinete “hasta que la Justicia sentencie”, según dijeron fuentes oficiales a LA NACION .

¿Y si lo citan a indagatoria? “Sigue siendo decisión del Presidente lo que haga ante el llamado”, recalcaron, lacónicos, desde un importante despacho oficial, dejando abierta la puerta para sostener lo que, hasta ahora, es la inflexible decisión presidencial de sostener al jefe de gabinete, que estará –junto al resto del gabinete-junto al presidente Milei en el acto por el Día de la Bandera, el sábado en Rosario.

En el Gobierno, en tanto, hay cierto alivio por la postergación de la sesión en el Senado en la que se preveía avanzar contra Adorni.

“Era lo que estuvimos negociando. Todos cumplieron”, afirmaron a LA NACION funcionarios con conocimiento de las negociaciones que distintos operadores del oficialismo llevaron adelante con senadores de la oposición dialoguista (Pro, UCR) y partidos provinciales, con el objetivo de frenar la embestida contra el jefe de gabinete.

Expectantes de lo que pueda ocurrir en la sesión prevista para el próximo jueves 25, donde la Cámara alta prevé aprobar un pedido de interpelación para el 2 de julio, desde el Gobierno están convencidos de que el Presidente se reserva el derecho de sostener al ministro coordinador “hasta que la Justicia sentencie”, sin obligación de apartarlo del cargo ante una eventual citación desde el juzgado de Lijo.

En estas horas se conoció un avance judicial contra Francisco Adorni , diputado provincial y hermano del jefe de gabinete, por haber omitido datos en su declaración jurada.

En Balcarce 50, y también en la quinta de Olivos, creen que sostener al jefe de gabinete, complicado por sus viajes al exterior y compra de propiedades con dinero en efectivo no declarado al fisco, genera un “costo político asumible, hasta tanto la Justicia sentencie”.

En el Gobierno admiten la sucesión de inconsistencias entre los dichos públicos de Adorni y la adquisición de bienes y gastos que investiga la Justicia, pero sostienen que no sería un buen antecedente su desplazamiento por una decisión del Congreso. Según el artículo 101 de la Constitución Nacional se necesita el voto de la mayoría absoluta, mitad más uno del total de los miembros de cada Cámara (37 senadores y 129 diputados) para destituir a un jefe de Gabinete, que llegó hoy, bien temprano, a Balcarce 50, sin agenda publicada hasta el momento.

Ese fue el argumento que escucharon los senadores dialoguistas de boca de la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich , a la vez impulsora de la salida de Adorni en las reuniones de mesa política. Con Bullrich trabajaron el ministro del Interior, Diego Santilli ; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem ; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt , y (desde Israel) el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , alineados en salvar la cabeza del jefe de gabinete, y con el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , “informados de lo que se hablaba”, según fuentes oficiales.

Desde el Gobierno decían “entender” la actitud de senadores y dirigentes de Pro, que en la previa de la reunión daban por hecho que impulsarían la interpelación de Adorni, pero luego aceptaron postergar su tratamiento. “Es entendible, aunque quieren que se vaya Adorni sin pagar el costo”, reflexionó una espada oficialista en relación a declaraciones como la del macrista misionero Martín Goerling , jefe del bloque Pro, para quien “a esta altura mantener al jefe de Gabinete es un capricho”. El senador también afirmó a Infobae que pensó que “a esta altura el Presidente habría tomado la decisión correrlo del cargo”.

“Puro circo. No creo que prospere”, chicanearon cerca del jefe de gabinete, en referencia a las amenazas de los opositores dialoguistas, que de todos modos se concretarían en una semana, cuando la Cámara alta citaría a Adorni para ser interpelado el 2 de julio.

Fuente: La Nación