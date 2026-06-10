Suspendieron en el cargo y enviaron a juicio político a un juez federal acusado de pedir una coima

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió en su cargo y envió a juicio político al juez federal de Rosario Gastón Salmain por pedir una coima para dictar un fallo y por omitir en su currículum que en 2002 había sido echado del Poder Judicial.

Los 20 integrantes del Consejo aprobaron este miércoles en su reunión plenaria la acusación contra Salmain por mal desempeño de sus funciones. Con esa decisión, el magistrado quedó suspendido automáticamente en el cargo y su situación pasará al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que deberá juzgarlo para determinar si lo destituye o si rechaza las acusaciones.

Por los mismos hechos, Salmain está procesado en una causa penal en la que tiene dictada la prisión preventiva que no se hace efectiva por sus fueros como juez. Si es destituido, quedará en condiciones de ser detenido.

Salmain es el segundo juez federal de Rosario que está en la misma situación por hechos de corrupción. Marcelo Bailaque -hoy en prisión domiciliaria- renunció a fines de junio del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura avanzaba en su juicio político por vínculos con el narcotráfico al que tenía que investigar.

A fines de mayo, la Comisión de Acusación del Consejo aprobó el juicio político contra el magistrado, lo que fue ratificado este miércoles por el plenario.

Juez desde 2023, Salmain será juzgado porque cuando se presentó a concursar para magistrado omitió informar que en 2002, cuando era secretario federal, fue echado del Poder Judicial por un caso de corrupción. También porque pidió en 2023 un soborno a cambio de dictar un fallo a favor de una empresa para ordenarle al Banco Central de República Argentina que le venda 10 millones de dólares a precio oficial cuando regía el cepo cambiario.

Por ese hecho, Salmain tiene una causa judicial en la que un arrepentido relató que por esa decisión judicial había pedido una coima del 10 por ciento de la brecha entre el dólar oficial y el blue. “Él tiene en la cabeza 180 mil dólares o 200 mil dólares, es la diferencia que tendría que haber existido con la diferencia entre el dólar oficial", contó el arrepentido que había intervenido en la maniobra.

Sin embargo, el juez se quedó sin la coima: cuando la empresa fue con el fallo a comprar el dólar oficial, el peso se devaluó y la diferencia fue solo de 19 mil dólares.

Los 20 integrantes del Consejo aprobaron el juicio político del juez. Los representantes del kirchnerismo no votaron la acusación por mentir en su curriculum porque consideraron que no había elementos necesarios.

La situación del juez suspendido pasará al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. El tribunal tiene 180 días hábiles para hacer el proceso, sino la acusación se cae. Previamente el Jurado tiene otros dos juicios políticos por realizar.

El primero contra el juez federal de Mar del Plata Alfredo López por publicar en sus redes sociales mensajes antisemitas. Ese proceso comenzará el 6 de julio . Después se hará el jury a Pablo Díaz Lacava , integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa,por amenazar y hostigar a los empleados y secretarios de su tribunal.

Luego será el turno de Salmain. El juez se defendió en el Consejo cuando se presentó a declarar. Sobre la omisión en su curriculum dijo que eso nadie se lo había preguntado y que por reglamento sólo tenía que reportar sanciones en los últimos diez años y su cesantía había ocurrido antes de ese período.

Respecto del pedido de coima apuntó contra el arrepentido. “La versión que tiene este Consejo es la de un expediente penal plagado de irregularidades, sumado a una campaña mediática de desprestigio”, sostuvo.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín