El Consejo de la Magistratura aprobó el concurso para cubrir dos lugares en la Cámara Federal de Comodoro Py

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles el concurso para cubrir los lugares que hoy ocupan en la Cámara Federal de Comodoro Py los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi . Así, el gobierno de Javier Milei quedó en condiciones de avanzar para ocupar esos dos lugares clave porque porque en ese tribunal se define el futuro de las causas por corrupción.

El concurso se aprobó en el plenario del Consejo por 15 votos a favor, entre ellos el del presidente del Consejo y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti , y cinco en contra del bloque kirchnerista.

Por cada cargo a cubrir se aprobaron dos ternas. La primera con Fernando Poviña , juez federal de Tucumán y cercano al peronismo; Agustina Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM); y Pablo Yadarola , juez en lo Penal Económico, y amigo del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques . Y la segunda terna con el juez de un tribunal oral de La Matanza Julio César Di Giorgio ; la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona ; y el propio Bertuzzi. Además, otros cuatro postulantes quedaron en una lista complementaria.

De esos nombres, el gobierno de Milei deberá elegir dos para enviar al Senado y que se aprueben sus nombres. En los acuerdos políticos para avanzar esos dos nombres serían los de Yadarola y Bertuzzi.

La discusión en el Consejo se dio con polémica. El kirchnerista objetó que Bertuzzi haya salido en el concurso en el puesto 21 y por la entrevista personal haya pasado al sexto. Y reclamaron que se avancen en todos los concursos de jueces trasladados, tal como resolvió la Corte Suprema en un fallo de 2020 ya que solo se aprobó el de la Cámara Federal. El kirchnerismo presentó un dictamen aparte sin la presencia de Bertuzzi en la terna.

El juez Bruglia objetó que se cubra su lugar. Es porque considera que hay un avasallamiento político porque llegó a ese lugar de manera legítima. Por eso, previo al plenario el magistrado presentó una nota en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se suspenda el concurso.

Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a la Cámara Federal durante el gobierno de Mauricio Macri. La administración de Alberto Fernández objetó esos y otra veintena de trasladados porque consideró que no eran definitivos. Los jueces iniciaron una causa judicial que llegó hasta la Corte Suprema que en 2020 dictó un fallo por el cuál sostuvo que los traslados eran permanentes y hasta tanto se cubran las vacantes a través de concursos.

El Consejo avanzó con el concurso de la Cámara Federal y el del juez Germán Castelli, trasladado al Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py donde actualmente hace el juicio oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner por los cuadernos de la corrupción. Pero no sobre el resto de los jueces trasladados, entre ellos Carlos Mahiques , quien llegó a la Cámara Federal de Casación también durante el gobierno de Macri.

El concurso fue aprobado con los votos de Rosatti, de los jueces Alberto Lugones, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y Alejandra Provítola; de los abogados Alberto Maques, Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez ; del representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola ; de los diputados nacionales Álvaro González y Gonzalo Roca ; de los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi; y de los académicos Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi.

En contra lo hicieron los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley ; y el abogado Alberto Grau.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín